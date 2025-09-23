الأربعاء 24 سبتمبر 2025
رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار خفيفة، تعرف على حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا، فيتو
حذرت هيئة  الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد ومحافظة البحر الأحمر، وذلك على فترة متقطعة.

 

خريفي معتدل، الأرصاد تعلن حالة الطقس غدا الأربعاء

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 23-9-2025 بوادي النطرون

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية  سقوط الأمطار الخفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية  وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة.


مع وجود فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحرى على فترات متقطعة.

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الخميس حيث يسود طقس خريفى معتدل حار رطب  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة  فى الصباح الباكر وليلا  على أغلب الأنحاء.


ومن المتوقع أن  يسود طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري ورطب على  السواحل الشمالية وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس معتدل للحرارة  ليلا، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 22

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 22

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة المحسوسة: 37

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 20

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 35

درجة الحرارة الصغرى: 24
 

 

