أمريكا تكشف عن تقديم معلومات استخباراتية ساهمت في اغتيال يحيى السنوار

زعم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي لـ البيت الأبيض، أن اغتيال يحيى السنوار يعد بمثابة فرصة لتحرير الرهائن والتوصل إلى اتفاق تهدئة في غزة.

معلومات أمريكية استخباراتية حددت مكان السنوار

وادعى مستشار الأمن القومي لـ البيت الأبيض، أن يحيى السنوار كان سببا في عدم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار وتأجيج الفوضى.



وتوقع “سوليفان” حدوث تقدم على الأرض بشأن الموقف الإنساني في غزة بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، مؤكدًا أن معلومات استخباراتية أمريكية ساعدت في تعقب يحيى السنوار واغتياله.

أول تعليق من نتنياهو على اغتيال السنوار



من جانبه، زعم نتنياهو فى سياق تعليقه على اغتيال الشهيد السنوار، تمت تصفية على أيدي جنودنا، وجهنا ضربة للشر لكن المهمة لم تنتهِ.

كما زعمت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، في تقرير لها اليوم الخميس، أن الاشتباك مع يحيى السنوار وقع بتل السلطان برفح، وكان يرتدي جعبة عسكرية ومعه قيادي ميداني آخر.

وفي مزاعم لهيئة البث الإسرائيلية، أكدت أن فحص بصمات الأصابع أكد تطابقا إيجابيا مع بصمة رئيس المكتب السياسي لحركة حماس يحيى السنوار، المسجلة لدى أجهزة الأمن.