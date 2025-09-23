الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
رياضة

الدوري الإسباني، أتلتيك بيلباو يتأخر أمام جيرونا 0/1 في الشوط الأول

بيلباو، فيتو
بيلباو، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة أتلتيك بيلباو ضد جيرونا بنتيجة 0/1 لجيرونا، في المباراة التي تقام مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سان ماميس، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني - الليجا.

سجل الدولي المغربي عز الدين أوناحي هدف جيرونا في شباك أتلتيك بيلباو في الدقيقة 9.

تشكيل أتلتيك بيلباو ضد جيرونا

تشكيل جيرونا أمام أتلتيك بيلباو

ترتيب الدوري الإسباني بعد الجولة الخامسة

1- ريال مدريد 15 نقطة 
2- برشلونة 13 نقطة 
3- فياريال 10 نقاط 
4- إسبانيول 10 نقاط
5- إلتشي 9 نقاط
6- ريال بيتيس 9 نقاط
7- أتلتيك بيلباو 9 نقاط
8- خيتافي 9 نقاط
9- إشبيلية 7 نقاط
10- ديبورتيفو ألافيس 7 نقاط
11- فالنسيا 7 نقاط
12- أتلتيكو مدريد 6 نقاط
13- أوساسونا 6 نقاط
14- رايو فاليكانو 5 نقاط
15- سيلتا فيجو 5 نقاط
16- ليفانتي 4 نقاط
17- ريال أوفييدو 3 نقاط
18- ريال سوسييداد نقطتان
19- مايوركا نقطتان
20- جيرونا نقطة واحدة

أتلتيك بيلباو جيرونا بيلباو الدوري الإسباني الليجا

