تأجيل محاكمة 40 متهما في الهيكل الإداري للإخوان بمدينة نصر

محكمة، فيتو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 40 متهما في القضية المعروفة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان بمدينة نصر لجلسة 7 ديسمبر المقبل للاطلاع.

وجاء في أمر الإحالة في القضية التي حملت رقم 15661 لسنة 2024،  جنايات مدينة نصر، إنه خلال الفترة من 12 أكتوبر 2017 وحتى 21 يناير 2023، تولى المتهمان الأول والثاني قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة للإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وآمنة للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين، والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولي كل منهما قيادة بالهيكل الإداري لجماعة الإخوان.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من الثالث وحتى الأخير انضموا إلى الجماعة موضع الاتهام السابق مع علمهم بأغراضها، كما قاموا بتمويل الإرهاب، وحازوا وأحرزوا أسلحة مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص كما حازوا كرات أسمنتية مزودة بمسامير حديدية.

