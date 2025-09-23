العاهل الأردني: العرب مدوا أيديهم منذ نحو ربع قرن لتحقيق السلام

قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الثلاثاء: الوقت حان لتحقيق السلام.

العاهل الأردني: الوقت حان لتحقيق السلام

وأضاف العاهل الأردني في كلمته: العرب مدوا أيديهم منذ نحو ربع قرن لتحقيق السلام من خلال مبادرة السلام العربية.

وفي السياق ذاته أكد العاهل الأردني، أن الشعب الفلسطيني يعيش منذ عقود في "دوامة من العنف والحرمان من الحقوق الأساسية تحت وطأة الاحتلال"، مشددًا على أن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو أقدم صراع في العالم.

انتقاد لغياب التحرك الدولي

وتساءل الملك عبد الله الثاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة: "إلى متى سنكتفي بإصدار إدانات دون تحرك ملموس حيال الشأن الفلسطيني؟"، معتبرًا أن المجتمع الدولي فشل على مدى عقود في التوصل إلى حل عادل وشامل للصراع.

رفض "إسرائيل الكبرى"

وشدد ملك الأردن، على أن الدعوات الاستفزازية من قبل الحكومة الإسرائيلية بشأن ما يسمى "إسرائيل الكبرى" مرفوضة نهائيًا، مؤكدًا أنها تقوض فرص السلام وتنسف أسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

إسرائيل تهدم فكرة الدولة الفلسطينية

وقال العاهل الأردني إن السياسات الإسرائيلية الراهنة "تهدم بشكل متعمد فكرة قيام الدولة الفلسطينية"، مشيرًا إلى أن استمرار هذه السياسات يعني دفع المنطقة نحو مزيد من عدم الاستقرار.

انتهاكات لسيادة الدول

وأضاف الملك عبد الله أن إسرائيل لا تلقي بالًا لسيادة الدول الأخرى، وقد انتهكت بالفعل سيادة عدة دول في المنطقة، ما يعكس – بحسب تعبيره – نهجًا خطيرًا يهدد الأمن الإقليمي.

الاعتراف بفلسطين "حق لا مكافأة"

وختم كلمته بالتأكيد على أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس مكافأة تُمنح، وإنما هو حق مشروع للشعب الفلسطيني الذي يناضل منذ عقود من أجل تقرير مصيره.

