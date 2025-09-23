رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: أيتام غزة بين الأنقاض يأكلون الرمال ويشربون مياها ملوثة

قالت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة أنالينا بيربوك، خلال كلمتها في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن آلاف الأيتام بغزة يترددون بين الأنقاض ويأكلون الرمال ويشربون مياها ملوثة.



وأضافت رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة : عندما يقتل مدنيون بغزة هل القانون الإنساني هو الذي أخفق في حمايتهم.

وفي السياق ذاته قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، في كلمته خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة: “علينا اختيار اقتصاد عالمي لصالح الجميع”.

جوتيريش: عبرنا عن دعمنا لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بوضوح

وأضاف جوتيريش: “خفض التمويل لأهداف التنمية المستدامة سرقة للمستقبل، وأهداف التنمية المستدامة خارطة طريق لكنها بحاجة للتمويل وعبرنا عن دعمنا لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية بوضوح”.

وتابع جوتيريش: “نريد وقفا دائما لإطلاق النار في غزة وإعادة الرهائن الآن، ولا شيء يبرر هجمات 7 أكتوبر ولا العقاب الجماعي لسكان غزة”.

واستطرد: “لم يتم الالتزام بتدابير محكمة العدل الدولية بشأن غزة والأهوال فيها مستمرة ونطاق القتل تخطى الحدود، وينبغي العمل على إحلال السلام في أوكرانيا”.

وأكد جوتيريش، أن المدنيين في السودان يواجهون المذابح، ولا حل عسكريا للأزمة والحروب تستعر، وهناك دول لا تلتزم بالمواثيق الدولية وينبغي أن يكون السلام هو الخيار الأول".



