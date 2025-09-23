الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

ترامب يهاجم الأمم المتحدة: خطابات فارغة ولا تنهي الحروب

ترامب، فيتو
ترامب، فيتو

هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في كلمته أمام الجمعية العامة لـ الأمم المتحدة، أداء المنظمة الدولية، معتبرًا أنها لم تحقق الأهداف التي أُنشئت من أجلها، وعلى رأسها إنهاء النزاعات وتحقيق الأمن والسلام الدوليين.

"الأمم المتحدة فقدت دورها الحقيقي"

قال ترامب إن الأمم المتحدة باتت تكتفي بعقد اجتماعات، وإلقاء خطابات "لا قيمة لها على أرض الواقع"، مؤكدًا أن العالم لا يزال يشهد المزيد من الحروب والاضطرابات، رغم مرور عقود على تأسيس المنظمة.

دعوة لإصلاح شامل

وطالب الرئيس الأمريكي بإجراء إصلاح شامل لآليات عمل المنظمة، مشددًا على أن بقاءها على النهج الحالي يجعلها "كيانًا بيروقراطيًا عاجزًا عن مواجهة الأزمات العالمية".

"القوة هي التي تصنع السلام"

وأكد ترامب أن السلام لا يمكن أن يتحقق عبر البيانات والخطابات، بل عبر ما وصفه بـ"القوة الرادعة" والسياسات الواضحة، مضيفًا أن الأمم المتحدة إذا أرادت استعادة فعاليتها، فعليها أن تخرج من دائرة الكلام إلى دائرة الأفعال.

