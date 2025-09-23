الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الرئيس البرازيلي: سلطة الأمم المتحدة أصبحت على المحك

قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن سلطة منظمة الأمم المتحدة أصبحت على المحك.


وأضاف الرئيس البرازيلي: القيم التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة أصبحت تحت تهديد غير مسبوق ولا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب.
 

وتابع: الحرب الوحيدة التي يمكن أن يخرج الجميع منها منتصرا هي الحرب ضد الجوع ولا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

