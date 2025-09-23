قال الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، خلال كلمته اليوم الثلاثاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن سلطة منظمة الأمم المتحدة أصبحت على المحك.



الرئيس البرازيلي: سلطة الأمم المتحدة أصبحت على المحك

وأضاف الرئيس البرازيلي: القيم التي تأسست عليها منظمة الأمم المتحدة أصبحت تحت تهديد غير مسبوق ولا يمكن تحقيق السلام مع الإفلات من العقاب.



وتابع: الحرب الوحيدة التي يمكن أن يخرج الجميع منها منتصرا هي الحرب ضد الجوع ولا شيء يبرر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة.

