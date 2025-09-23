نورا عبدالرحمن: الوكيل يكشف حقيقة ما وراء السوشيال ميديا

استطاعت الفنانة الشابة نور عبدالرحمن أن تخطف الجمهور خلال مشاركتها في حكاية الوكيل بمسلسل ما تراه ليس كما يبدو، وكشفت عن الصعوبات التي واجهتها وكيف شاركت في العمل، وعن رأيها أيضا في الدراما القصيرة.



وقالت عن أسباب مشاركتها في العمل إنها عندما استلمت السيناريو وقراءته أعجبها جدًا، لأن الفكرة مهمة فعلًا. وكانت تتمنى تنفيذها منذ فترة حتى يفهم الناس أنه ليس كل ما يشاهدونه على "تيك توك" أو منصات التواصل حقيقة، كما أن الحلقات تناولت كل تفاصيل هذا الموضوع بشكل واضح.





وأوضحت أنها بدأت الاستعداد للعمل، تقريبًا قبل أسبوعين من التصوير، وكنت تذاكر الشخصية وتفكر فيها طوال الوقت، وتبحث عن شخصيات مشابهة لها في الحقيقة



وأشارت إلى أنها درست الشخصية جيدا قبل تقديمها للجمهور، والأداء لم يكن صعبًا جدًا، لأن الشخصية حقيقية وقريبة منها، وأن الرسالة الرئيسية للعمل ألا يصدق الناس أي شيء يرونه على السوشيال ميديا، وألا يتأثروا بأي شخص دون وعي، وأرى أن قصة "الوكيل" مناسبة جدًا لعنوان المسلسل ما تراه ليس كما يبدو.



مضيفة إن أحداث العمل واقعية جدًا، نعيشها جميعًا يوميًا، لكنها تُطرح لأول مرة بهذه التفاصيل الدقيقة، لذلك تشعر أنها توعية للناس، وسيستفيد منها الكثيرون، لأنها تكشف حقائق مهمة.





وأوضحت: أعجبني جدًا موضوع الدراما القصيرة في خمس حلقات فقط، لأنها توصل الفكرة أسرع وأوضح فعلًا ، وأنها لم تقم بعمل بروفات بشكل رسمي، لكنها جلست مع المخرج الذي كان يوضح لها رؤيته بشكل مستمر.

