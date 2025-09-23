وزير الخارجية لـ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي: مياه النيل قضية وجودية لمصر

‏‎التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، أمس الإثنين، مع محمود علي يوسف رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

مسار الاندماج والتكامل القاري

‏‎تناول اللقاء سُبل تعزيز التعاون بين مصر ومفوضية الاتحاد الأفريقي وتبادل الرؤى حول الموضوعات القارية ذات الاهتمام المُشترك حيث أكد وزير الخارجية على أهمية صياغة رؤى إفريقية وبلورة مقاربات شاملة لتعزيز القدرة على تحقيق تقدم ملموس في مسار الاندماج والتكامل القاري، وحرص مصر على الانخراط في الجهود الهادفة لمواجهة التحديات ذات الطبيعة المتشابكة والمعقدة التي تواجهها القارة خاصة في مجال حفظ وبناء السلام وتحقيق التنمية المستدامة.

وثمن دور مفوضية الاتحاد الافريقي في المساهمة في تعزيز السلم والأمن والاستقرار في إفريقيا، لاسيما في الفترة الحالية والتي تتزايد فيها الاضطرابات والأزمات والتهديدات العابرة للحدود بما في ذلك عبر الاستمرار في تعزيز دور مركز إعادة الاعمار للتنمية فيما بعد النزاعات التابع للاتحاد الأفريقي.

كما تناول اللقاء عدد من المسائل المتعلقة بالاتحاد الأفريقي وفي مقدمتها، تعزيز الحوكمة، والإصلاح المؤسسي.

رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرق

وفيما يتعلق بالأمن المائي، شدد وزير الخارجية على أهمية التعاون وفقًا لقواعد القانون الدولي بما يحقق مصالح جميع دول حوض النيل، مؤكدًا رفض مصر للإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي، وأن مصر ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة اتساقًا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي باعتبار أن قضية مياة النيل هى قضية وجودية لمصر.

مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان

‏‎في سياق متصل، تم تبادل وجهات النظر فيما يخص مُجمل مُستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في السودان، وكذا مجمل الأوضاع في كل من ليبيا وجنوب السودان ودول منطقة القرن الإفريقي، وخاصة الصومال وتم التوافق على أهمية تكثيف الجهود لحشد التمويل لنشر بعثة الاتحاد الأفريقي الجديدة في الصومال، بما في ذلك عبر المؤتمر المنعقد لهذا الهدف على هامش الشق رفيع المستوي للجمعية العامة. وأكد الوزير عبد العاطي في هذا الصدد على دعم مصر الثابت للصومال الشقيق في جهوده لتحقيق الاستقرار ومكافحة الارهاب والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه.

