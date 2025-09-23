الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
خارج الحدود

وزير الخارجية يشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة

وزير الخارجية خلال
وزير الخارجية خلال الإجتماع، فيتو

شارك د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية الهجرة وشئون المصريين بالخارج اليوم في الاجتماع الوزاري لمنتدى الحضارات القديمة المنعقد على هامش الشق رفيع المستوى لأعمال الدورة ٨٠ للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

أكد الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع التزام مصر الراسخ بالحوار الثقافي كأداة لتعزيز التفاهم المتبادل والتسامح والسلام العالمي، وشدد على أن التنوع الثقافي يشكل ركيزة أساسية لبناء جسور بين الحضارات ومواجهة التحديات المشتركة، من تغير المناخ إلى التطرف والنزاعات المسلحة.

ودعا وزير الخارجية إلى حماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، لاسيما في مناطق النزاع، معربًا عن القلق البالغ إزاء ما يتعرض له التراث الفلسطيني من تدمير على ضوء الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة في الأراضي المحتلة. كما أكد أهمية الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، ومنها اتفاقية لاهاي واتفاقيات اليونسكو.

كما أشار الوزير عبد العاطي خلال الاجتماع إلى ترشيح مصر للدكتور خالد العناني لمنصب المدير العام لليونسكو، منوهًا إلى ما حظي الترشيح من دعم متزايد من الدول والمنظمات الإقليمية، وفي مقدمتها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي، وأوضح أن رؤية المرشح المصري تقوم على جعل الثقافة قوة لصناعة المستقبل وجسرًا للسلام والتفاهم الإنساني. 

وأضاف أن الدكتور العناني قام بزيارة أكثر من 60 دولة في مختلف القارات، وأن هذه الزيارات مثلت فرصة للاستماع والتعرف على تطلعات الدول الأعضاء وتصورها لسبل دعم أهداف منظمة اليونسكو. 

واختتم بالإعراب عن التطلع لمواصلة دعم المرشح المصري أخذًا في الاعتبار ما يحمله من رؤية متكاملة ستفتح آفاقًا جديدة للتعاون والابتكار والانطلاق نحو المستقبل.

