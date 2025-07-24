الخميس 24 يوليو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

تحطم طائرة مراقبة ومقتل حارسين في الكونغو الديمقراطية

تحطم طائرة،فيتو
تحطم طائرة،فيتو

لقي اثنان من حراس محمية فيرونجا، الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصرعهما في حادث تحطم طائرتهما، وهي طائرة صغيرة كانت تقوم بـ"رحلة دعم ومراقبة"، بحسب ما أفادت به إدارة المحمية.

 محمية طبيعية في أفريقيا

وقال بينفونو بواندي، المسؤول الإعلامي في المحمية، التي تعد أقدم محمية طبيعية في أفريقيا، بحسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، إن الطائرة ذات المقعدين تحطمت في منطقة إيشانجو.

تحديد ملابسات الحادث

ووقع الحادث بينما كان الرجلان "يؤمنان سلامة موظفي المعهد الكونغولي لحماية الطبيعة خلال قيامهم بمهمة داخل المحمية"، وأضاف المصدر نفسه أن "تحقيقا جاريا لتحديد ملابسات الحادث".

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونغو الكونغو الديمقراطية طائرة الطائرة ذات المقعدين تحطمت منطقة إيشانجو

مواد متعلقة

مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

فقدان طائرة ركاب روسية على متنها 49 شخصًا بينهم 5 أطفال في منطقة آمور

مصر تعرب عن تعازيها لـ بنجلاديش في ضحايا تحطم طائرة بدكا

ارتفاع حصيلة ضحايا تحطم طائرة داخل مدرسة في بنجلاديش لـ 27 قتيلا

الأكثر قراءة

رسائل السيسي ومدبولي حسمت الأمر، موعد صدور قانون الإيجار القديم

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

انخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الخميس 24 يوليو 2025

موعد حصول مستأجر الإيجار القديم على وحدة سكنية بديلة

مقطع مرعب، لحظة تحطم طائرة خفيفة ومصرع ركابها (فيديو)

تنسيق الجامعات 2025، معلومات مهمة عن الجامعات الأهلية

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الخاصة المعتمدة وخطوات التقديم

خدمات

المزيد

سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس 24-7-2025 بالأسواق

بعد التراجع الأخير، سعر الدولار في البنوك المصرية صباح اليوم الخميس 24-7-2025

تعرف على سعر الألومنيوم في السوق اليوم

تنسيق الجامعات 2025، قائمة بالجامعات الأهلية الجديدة المعتمدة

المزيد

انفوجراف

إزاي تحجز تذاكر عروض المهرجان القومي للمسرح (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الخصام في المنام وعلاقتها بالتخلص من الذنوب والمعاصي

هل ورد دعاء التوفيق والنجاح في السنة النبوية؟

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 24 - 7 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads