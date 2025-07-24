تحطم طائرة مراقبة ومقتل حارسين في الكونغو الديمقراطية

لقي اثنان من حراس محمية فيرونجا، الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، مصرعهما في حادث تحطم طائرتهما، وهي طائرة صغيرة كانت تقوم بـ"رحلة دعم ومراقبة"، بحسب ما أفادت به إدارة المحمية.

محمية طبيعية في أفريقيا

وقال بينفونو بواندي، المسؤول الإعلامي في المحمية، التي تعد أقدم محمية طبيعية في أفريقيا، بحسبما أورد "راديو فرنسا الدولي"، إن الطائرة ذات المقعدين تحطمت في منطقة إيشانجو.

تحديد ملابسات الحادث

ووقع الحادث بينما كان الرجلان "يؤمنان سلامة موظفي المعهد الكونغولي لحماية الطبيعة خلال قيامهم بمهمة داخل المحمية"، وأضاف المصدر نفسه أن "تحقيقا جاريا لتحديد ملابسات الحادث".

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