الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بالأسماء، حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء بالقاهرة

محافظ القاهرة، فيتو
محافظ القاهرة، فيتو
ads

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حركة لنقل رؤساء الأحياء بشرق القاهرة، حيث تم نقل المهندس سامر المحلاوى من رئاسة حى السلام أول إلى رئاسة حى شرق مدينة نصر.

 

محافظ القاهرة يتفقد عددا من مدارس باب الشعرية (صور)

محافظ مطروح يعتمد حركة تنقلات موسعة بين رؤساء ونواب المدن

كما تم نقل اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، إلى رئاسة حى السلام أول، وذلك فى إطار تجديد الدماء بالعمل.

وزيرة التنمية المحلية تتفقد أحياء محافظة القاهرة 

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد أجرت جولة مفاجئة الخميس الماضى  على عدد من أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة (حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر) لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي لتلك الأحياء.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر، تابعت مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء من المنظومة الخاصة بالتصالح، وأيضا أعداد الطلبات التي تم إنجازها، وأهم المشكلات التي تم رصدها لتذليلها فى ظل التيسيرات والتسهيلات التى اتخذتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون؛ بما يساهم فى دفع وتيرة العمل واستعجال ردود جهات الولاية المعنية لحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح على المنظومة.

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي شرق مدينة نصر لانهاء بعض الخدمات، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوي فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات.

وعلي الفور، وجهت وزيرة التنمية المحلية بتغيير اللجنة الفنية بحي شرق مدينة نصر وتشكيل لجان جديدة لسرعة فحص الملفات.

 وأعطت الوزيرة مهلة حتي نهاية سبتمبر للانتهاء منها، كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية اتباع طرق أسرع وأكثر فاعلية في إنجاز العمل اليومي بالحي، بما يضمن التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض الدكتور إبراهيم صابر حركة تنقلات محدودة حى شرق مدينة نصر حي غرب مدينة نصر

مواد متعلقة

محافظة القاهرة تنفي إزالة مقبرة الشيخ محمد رفعت

منال عوض تعتمد حركة محليات محدودة في 10 محافظات

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

تجويد مضر!

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads