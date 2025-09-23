بالأسماء، حركة تنقلات محدودة لرؤساء الأحياء بالقاهرة

أصدر الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، حركة لنقل رؤساء الأحياء بشرق القاهرة، حيث تم نقل المهندس سامر المحلاوى من رئاسة حى السلام أول إلى رئاسة حى شرق مدينة نصر.

كما تم نقل اللواء أحمد جودة رئيس حى شرق مدينة نصر، إلى رئاسة حى السلام أول، وذلك فى إطار تجديد الدماء بالعمل.

وزيرة التنمية المحلية تتفقد أحياء محافظة القاهرة

وكانت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، قد أجرت جولة مفاجئة الخميس الماضى على عدد من أحياء المنطقة الشرقية لمحافظة القاهرة (حي شرق مدينة نصر وحي غرب مدينة نصر) لمتابعة مستوى تقديم الخدمات اليومية للمواطنين بالمركز التكنولوجي لتلك الأحياء.

وخلال تفقد وزيرة التنمية المحلية للمركز التكنولوجي بحي شرق مدينة نصر، تابعت مع رئيس الحي ومدير المركز التكنولوجي الموقف التنفيذي لملف التصالح على بعض مخالفات البناء من المنظومة الخاصة بالتصالح، وأيضا أعداد الطلبات التي تم إنجازها، وأهم المشكلات التي تم رصدها لتذليلها فى ظل التيسيرات والتسهيلات التى اتخذتها الوزارة مؤخرًا بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية بتطبيق القانون؛ بما يساهم فى دفع وتيرة العمل واستعجال ردود جهات الولاية المعنية لحصول المواطنين على نماذج التصالح النهائية أو غلق الملفات فى حالة رفض التصالح على المنظومة.

كما حرصت الدكتورة منال عوض على لقاء عدد من المواطنين الذين تواجدوا في المركز التكنولوجي لحي شرق مدينة نصر لانهاء بعض الخدمات، والاطمئنان على حسن معاملتهم وسرعة إنجاز طلباتهم، حيث قدم عدد من المواطنين المترددين علي الحي شكاوي فيما يخص تأخير فحص طلبات التصالح الخاصة بهم ووجود تأخير في اللجان الفنية لفحص الطلبات.

وعلي الفور، وجهت وزيرة التنمية المحلية بتغيير اللجنة الفنية بحي شرق مدينة نصر وتشكيل لجان جديدة لسرعة فحص الملفات.

وأعطت الوزيرة مهلة حتي نهاية سبتمبر للانتهاء منها، كما شددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية اتباع طرق أسرع وأكثر فاعلية في إنجاز العمل اليومي بالحي، بما يضمن التيسير على المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم.

