الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر ينعى عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي المملكة السعودية

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو

تقدم شيخ الأزهر الشريف أ. د. أحمد الطيب، بخالص العزاء وصادق المواساة إلى للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في وفاة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، ورئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة، وذلك بعد مسيرة في مشوار نشر العلم والفتوى وعلوم الشريعة.

جاء نص العزاء: “…. الأزهر إذ ينعى الفقيد الراحل؛ فإنه يتقدم بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرته وطلابه، داعيًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. «إنا لله وإنا إليه راجعون»”.

نظير عياد ينعى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة السعودية

نعى أ. د. نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم،  الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، مفتي المملكة العربية السعودية، رئيس هيئة كبار العلماء بالمملكة.

وأكد مفتي الجمهورية أن الشيخ - رحمه الله - كان عالمًا جليلًا، وفقيهًا مدققًا، عميق الفهم، واسع الاطلاع، متقنًا لعلوم الفقه والأصول والحديث، راسخ القدم في الاجتهاد، ثاقب النظر في الرأي، أفنى حياته في خدمة العلم وأهله، تعليمًا وإرشادًا وتوجيهًا، وكان -رحمه الله إلى جانب ذلك كله- يتسم بأخلاقه الرفيعة، وتواضعه الجم، تاركًا للمكتبة العلمية مؤلفات قيمة في العقيدة والشريعة والأخلاق.

وتقدم فضيلة مفتي الجمهورية بخالص العزاء وصادق المواساة، إلى الأمة العربية والإسلامية، وإلى المملكة العربية السعودية الشقيقة، وإلى أهله وذويه ومحبيه، وزملائه وطلابه، سائلًا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، مختتما: «إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ الازهر الأمير محمد بن سلمان الملك سلمان بن عبد العزيز المملكة العربية السعودية هيئات الافتاء في العالم شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر ولي العهد السعودي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

مواد متعلقة

نظير عياد ينعى الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي المملكة السعودية: كان عالمًا جليلًا

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

خادم الحرمين يوجه بإقامة صلاة الغائب على مفتي السعودية في جميع المساجد

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

اسنجابة لـ"فيتو"، صحة الإسماعيلية تفحص حالة طفلة تبرع والدها بكليته لإنقاذ حياتها

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

مقاطع خادشة للحياء لطالبات على هاتفه، اعترافات مدير المدرسة المتهم بالتحرش أمام نيابة القليوبية

تجويد مضر!

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads