معركة التأشيرات، صدام جديد بين أمريكا وإيران

أشعلت الحكومة الأمريكية صداما جديدا مع طهران، برفض إصدار تأشيرات للفريق الإعلامي المرافق للرئيس الإيراني خلال زيارته إلى نيويورك حسب ما أفادت وسائل إعلام إيرانية.

فرض رأى بالتسلط والهيمنة

كان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أكد أنه لا يمكن التفاوض مع من يريد فرض رأيه بالتسلط والهيمنة، مشيرا إلى أن الكيان الاسرائيلي يقصف غزة يوميًا مدعومًا من الدول التي تدعي التحضر والديمقراطية وحقوق الإنسان.

وقال الرئيس الايراني في تصريحات له قبيل توجهه إلى نيويورك: إذا كنا إنسانيين ونسعى للعدالة فيجب أن نتفاهم مع بعضنا البعض من خلال الحوار.

بزشكيان: الكيان الإسرائيلي ليس الوحيد الذي يحق له حماية آمنه

وأضاف بزشكيان: خلال زيارتنا إلى نيويورك سنؤكد على مواقفنا التي تتمثل في السلام والإنسانية والأمن والحق والعدالة.

واختتم الرئيس الإيراني تصريحاته قائلا: الكيان الإسرائيلي ليس الوحيد الذي يحق له حماية أمنه بل يجب الحفاظ على أمن جميع من يعيشون في هذا العالم.

