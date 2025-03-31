الإثنين 31 مارس 2025
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خارج الحدود

الشرع يحتفل مع أبناء الشهداء بعيد الفطر في قصر الشعب (الصور)

احمد الشرع , فيتو
احمد الشرع , فيتو

أعلنت رئاسة الجمهورية السورية، أن الرئيس أحمد الشرع وعقيلته السيدة لطيفة الدروبي، احتفلوا اليوم بعيد الفطر المبارك، مع أبناء الشهداء في قصر الشعب بالعاصمة دمشق.

 

أحمد الشرع يقبل يد والده في أول ظهور له خلال مراسم الاحتفال بعيد الفطر

 

قبَّل الرئيس السوري أحمد الشرع يد والده حسين الشرع بعد صلاة عيد الفطر في قصر الشعب بالعاصمة دمشق خلال مراسم التهنئة بعيد الفطر.

فلول نظام بشار الأسد حاولوا حرق سوريا 

وقال الرئيس السوري، اليوم الإثنين، إن فلول نظام بشار الأسد حاولوا حرق سوريا لكنهم فشلوا.

وأضاف الشرع: "لم نستجب لأي طلب يدفع سوريا للتقسيم.. وردود الفعل على الحكومة الجديدة إيجابية ومطمئنة".

 

 

وأكد أحمد الشرع، أن سوريا ابتعدت عن المحاصصة وأن وزراء الحكومة تم اختيارهم من أصحاب الخبرة والكفاءة.

 

الإدارة الذاتية في سوريا ترفض الحكومة الجديدة وقراراتها

 

وأعلنت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، أمس الأحد، رفضها للحكومة الجديدة المتشكلة في دمشق، معلنة عدم الامتثال لتطبيق القرارات الصادرة عنها.

 

وأوضحت الإدارة في بيان أن "الحكومة التي جرى الإعلان عنها في دمشق، مساء السبت 29 مارس، تشابهت بشكل كبير مع سابقتها، من حيث عدم أخذ التنوع في سوريا بعين الاعتبار، ومواصلة إحكام طرف واحد السيطرة عليها وعدم حصول تمثيل عادل وحقيقي لجميع مكونات الشعب السوري".

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أحمد الشرع الرئيس أحمد الشرع الجمهورية السورية دمشق قصر الشعب

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