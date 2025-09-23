مصدر طبي يكشف الحالة الصحية للطفلة رقية ضحية طعنات والدها بالإسكندرية

كشف مصدر طبي في مستشفى العامرية بغرب محافظة الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل الحالة الصحية للطفلة رقية “ 10 سنوات” ضحية والدها الذي أقدم على تسديد طعنة إلى رقبتها بسلاح أبيض، بعد أن أجهز على شقيقتها الكبرى التي فارقت الحياة.

تفاصيل مقتل طفلة وإصابة أخري علي يد والدهما

وأكد المصدر الطبي، أن الطفلة رقية ترقد بداخل العناية المركزة مع استقرار حالتها الصحية وسط متابعة مستمرة من الفريق الطبي للطفلة.

وأضاف المصدر، أن الطفلة تخضع لفحوصات طبية داخل المستشفى وتقديم كافة الخدمات الصحية الأزمة لها عقب وصولها.

وكانت منطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، شهدت واقعة إقدام أب على إنهاء حياة ابنته وإصابة الأخرى ثم قام بالتخلص من حياته بالطعن بالسلاح الأبيض.

تحقيقات النيابة في واقعة مقتل واصابة طفلتين علي يد والدهما

وتباشر النيابة، تحقيقات موسعة فى قيام المدعو "أ. ع. م" المقيم بمساكن مبارك بالتعدى على نجلتيه بالضرب مستخدما سلاح أبيض "سكين" محدثا بكلا منهما إصابات أودت بحياة إحداهما وعلى أثره قام بالتعدي على نفسه طعنا بذات السكين قاصدا الانتحار.

خلاف المتهم مع زوجته

وكان الأب المتهم أفضى بقتل ابنته الكبرى، وشروعه في قتل الصغرى بمحافظة الأسكندرية، بتفاصيل جريمته قبل أن تفيض روحه أثر تسديد عدة طعنات لنفسه تحت تأثير المخدرات.

وقال الأب إنه كان على خلاف مع زوجته منذ شهر أغسطس من عام 2024، وترك منزل الزوجية وانتقل ليعيش بمفرده في مسكن خاص به، وحاول التواصل مع زوجته لعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد، لكن زوجته امتنعت عن إعطائه حقوقه الشرعية دون سبب.

وأضاف، أنه بتاريخ الواقعة الموافق 20/9/2025 حضرت إليه ابنتاه المجني عليهما الاولى " رويدا "16 سنة والثانية " رقية "10 سنوات" لاستلام الأخيرة الحقيبة المدرسية التي اشتراها لها وحال حضورهن تواصل مع والدتهم، وأخطرها أنه قد احتجز المجني عليهما داخل مسكنها وأصر على حضورها إليه لشدة احتياجه كزوج لها.

وبرفضها الحضور هددها بقتل ابنتيهما فلم تلتفت لتهديداته، وقام بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ وقام بالتعدي بداية على نجلته الكبرى بطعن في الرقبة، وبمحاولتها الهرب تجاه الباب الخاص بالشقة السكنية لاحقها حتى انهال عليها طعنا بذات السكين بجروح طعنية أخرى حتى خارت قواها وسقطت أرضًا.

وحيث إن نجلته الصغرى كانت تترجاه ليترك ابنته الكبرى فقام بملاحقتها هي الأخرى حتى أمسك بها بجوار السرير الكائن بغرفة النوم، وانهال عليها طعنا بالسكين في رقبتها، فأحدث إصابتها إلا أنها فرت منه هاربة، فقام بملاحقتها حتى امسك بها ثانية بمدخل المطبخ متابعا التعدي عليها حتى هربت منه، لتستنجد بأحد الجيران، فقام بمحاولة إنهاء حياته آنذاك عن طريق طعن نفسه عدة طعنات في مواضع مختلفة من صدره وعنقه وبطنه، وعقب نقله إلى المستشفى توفي متاثرا بإصابته.





