محاولات للتعدي على الأب قاتل ابنته بالإسكندرية قبل وفاته وجثته لم يتسلمها أحد

كشفت تحقيقات نيابة الإسكندرية في واقعة مقتل طفلة وإصابة أخرى على يد والدهما ثم قيامه بتسديد طعنات لنفسه، أن أحد الأشخاص حاول التعدي عليه أثناء علاجه في مستشفى العامرية، قيل إنه ابنه وآخرون، وقام رجال الأمن بالمستشفى بمنعهم، وصرفوهم.

جثة الأب لم يتسلمها أحد

ولم تفلح محاولات الأطباء لإنقاذ الأب، فيما لا تزال جثته في مشرحة المستشفى، لم يتسلمها أحد من أهله حتى الآن، بعد تصريح النيابة بدفن الجثمان.

تفاصيل قتل اب لابنته وإصابة شقيقتها

وقال المتهم خلال استجوابه "أحمد ع. م." 52 عامأ، قبل وفاته وعقب نقله إلى المستشفى بعد محاولته إنهاء حياته بطعن نفسه عدة طعنات في الرقبة والصدر والبطن: إنه كان على خلاف مع زوجته منذ شهر أغسطس من عام 2024،، وقد امتنعت عن إعطائه حقوقه الشرعية دون سبب، وأنه ترك منزل الزوجية وانتقل ليعيش بمفرده في مسكن خاص به، وبمحاولته التواصل مع زوجته لعودة العلاقة الزوجية بينهما من جديد، رفضت.



وأضاف، أنه بتاريخ الواقعة الموافق 20/9/2025 حضرت إليه ابنتاه المجني عليهما؛ الأولى "رويدة" 16 سنة، والثانية "رقية" 10 سنوات لاستلام الأخيرة الحقيبة المدرسية التي اشتراها لها.

الأب يهدد ينفذ تهديده بقتل بناته

وحال حضورهما تواصل مع والدتهما، وأخطرها أنه قد احتجز المجني عليهما داخل المسكن، وأصر على حضورها إليه.

وبرفضها الحضور هددها بقتل نجلتيهما فلم تلتفت لتهديداته، فقام بإحضار سلاح أبيض سكين من المطبخ وقام بالتعدي بداية على ابنته الكبرى بطعن في الرقبة، وبمحاولتها الهرب تجاه الباب الخاص بالشقة السكنية، فلاحقها حتى انهال عليها طعنا بذات السكين بجروح طعنية أخرى حتى خارت قواها وسقطت أرضًا.

وكانت الابنة الصغرى تتوسل إليه ليترك ابنته الكبرى فقام بملاحقتها هي الأخرى حتى أمسك بها بجوار السرير بغرفة النوم، وانهال عليها طعنا بالسكين في رقبتها، فأحدث إصابتها إلا أنها فرت منه هاربة، فقام بملاحقتها حتى أمسك بها ثانية بمدخل المطبخ متابعا التعدي عليها حتى هربت منه، لتستنجد بأحد الجيران، فقام بمحاولة إنهاء حياته آنذاك عن طريق طعن نفسه عدة طعنات في مواضع مختلفة من صدره وعنقه وبطنه، وعقب نقله إلى المستشفى توفي متاثرا بإصابته.

وتحرر المحضر رقم رقم 10762 لسنة 2025 أول العامرية، والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

