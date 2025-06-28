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محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد محطة مياه أبو عرصة للإسراع في تشغيلها

جولة محافظ الدقهلية،
جولة محافظ الدقهلية، فيتو

تفقد اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم محطة مياه الشرب بأبو عرصة بمركز بلقاس للوقوف على الطبيعة على سير الأعمال في التوسعات الجارية بالمحطة، حرصا على توفير المياه للمواطنين في مركز بلقاس والمراكز المجاورة، يرافقه غادة الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس.

الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال الجارية في توسعات المحطة 

وأكد محافظ الدقهلية ضرورة الالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال الجارية في توسعات المحطة بمواعيد محددة، وسرعة الإنجاز والانتهاء منها في أقرب وقت ودون تأخير، لتوفير مياه الشرب للمواطنين بمركز نبروه والقرى المستفيدة.

 

وقرر محافظ الدقهلية عقد اجتماع غدا مع مسئولي الشركة المنفذة ومسئولي هيئة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي لمناقشة سبل الانتهاء من نسبة الأعمال المتبقية والتي تبلغ 7% وتذليل العقبات للانتهاء من أعمال توسعات المحطة التي تنتج 102 متر مكعب يوميا بعد تشغيل التوسعات.

وتفقد محافظ الدقهلية الأعمال الجارية في توسعات المحطة التي تمت بنسبة تنفيذ حوالي 93% ووعد بسرعة الانتهاء من أعمال المحطة وتشغيلها في القريب العاجل.

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