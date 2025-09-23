المعمل الجنائي يعاين موقع حريق مخزن في الهرم

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف على سبب حريق نشب في مخزن بمنطقة الهرم، للوقوف على ملابسات الحادث وحصر التلفيات.

البداية كانت بتلقي ضباط الحماية المدنية بلاغا من غرفة النجدة بنشوب حريق في مخزن بمنطقة العريش، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لمكان الحريق، وتبين نشوب حريق في مخزن بعقار.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة علي الحريق، دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، التي أمرت باستدعاء صاحب المخزن لسماع أقواله، كما كلفت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث.

