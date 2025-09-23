الثلاثاء 23 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية

أسعار الذهب فى السعودية
أسعار الذهب فى السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 2025.9.23، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية 

452 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

414 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

395 ريالا للبيع

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأميركية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3743.33 دولارًا للأونصة، بعدما سجل مستوى تاريخيًا عند 3758.03 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر  0.1% إلى 3778.50 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفدرالي، سعيًا لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسؤولين آخرين في الفدرالي هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولارًا للأونصة، ليقترب من أعلى مستوى له في 14 عامًا، فيما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولارًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اسعار الذهب اليوم الثلاثاء اسعار د اسواق أسعار الذهب اسعار الذهب اليوم الذهب عيار 18 في السعودية الذهب عيار 21 في السعودية الذهب عيار 21 الذهب عيار 24

الأكثر قراءة

وفاة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ مفتي عام المملكة العربية السعودية

"قلة احترام لممثل مصر"، ميدو يهاجم رابطة الأندية بسبب بيراميدز

عرض عليها هاتفا محمولا وخاتم ذهب، ضبط مدير مدرسة بتهمة التحرش بطالبة داخل غرفة الصلاة بالقليوبية

حقيقة اقتراب إمام عاشور من الرحيل عن الأهلي

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025

ملف المدرب، أزمة بين الخطيب ومختار بسبب عودة البدري

تجويد مضر!

فجرها ترامب، التحذير من الباراسيتامول يثير مخاوف العالم والأطباء يكشفون مخاطر المسكنات

خدمات

المزيد

السكة الحديد: تشغيل خدمة جديدة بعدد من القطارات على خط الصعيد، تعرف عليها

استقرار أسعار الأرز بالأسواق اليوم، وطن رفيع الحبة يسجل 20,300 جنيه

السلندرات تسجل 140 ألف جنيه، سعر الألومنيوم اليوم الإثنين 22-9-2025

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

المزيد

انفوجراف

وفاة مفتي المملكة العربية السعودية عبد العزيز آل الشيخ.. أكثر من خطبوا يوم عرفة عبر التاريخ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

اليوم العالمي للغة الإشارة، الإفتاء توضح موقف الشرع من ترجمة معاني القرآن الكريم

اليوم العالمي للغة الإشارة، الجندي: التاريخ الإسلامي مليء بنماذج من العلماء ذوي الهِمَم

ما هي مراتب اليقين كما جاءت في القرآن الكريم؟ السيد عرفة يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية
ads