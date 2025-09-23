أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في المملكة العربية السعودية

تنشر “فيتو” أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، 2025.9.23، في المملكة العربية السعودية، وفقا لآخر تحديث للأسعار داخل أسواق المملكة.

سجل سعر الذهب عيار 24 في السعودية

452 ريالا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 21 في السعودية

414 ريالًا للبيع

سجل سعر الذهب عيار 18 في السعودية

395 ريالا للبيع

استقرت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء، وسط تزايد التوقعات بمواصلة خفض معدلات الفائدة الأميركية، إضافة إلى تراجع طفيف للدولار.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 3743.33 دولارًا للأونصة، بعدما سجل مستوى تاريخيًا عند 3758.03 دولارًا في وقت سابق من الجلسة.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر 0.1% إلى 3778.50 دولارًا. وتراجع مؤشر الدولار 0.1%، ما جعل الذهب المقوّم بالدولار أقل تكلفة للمشترين الأجانب.

ويترقب المستثمرون خطاب جيروم باول، رئيس الفدرالي، سعيًا لاستخلاص إشارات حول توجهات السياسة النقدية، إلى جانب تصريحات مرتقبة لمسؤولين آخرين في الفدرالي هذا الأسبوع.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.2% إلى 43.98 دولارًا للأونصة، ليقترب من أعلى مستوى له في 14 عامًا، فيما ارتفع البلاتين 0.3% إلى 1420.45 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.9% إلى 1189.84 دولارًا.

