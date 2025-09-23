تفريغ كاميرات المراقبة في مكان العثور على جثة شخص بالقطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة بتشريح جثة عاطل عثر عليه متوفى داخل مسكنه بدائرة قسم شرطة القطامية، وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شخص متوفي داخل شقته بالطابق الأرضي بعمارة رقم 17 مساكن الشرقة بمنطقة القطامية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين العثور على جثة شاب.

بالفحص وإجراء التحريات تبين أن الشاب أقدم على التخلص من حياته لمروره بازمة نفسية سيئة، وجاري تكثيف التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة لكشف ملابساتها.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

