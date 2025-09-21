العثور على جثة موظف بالمعاش بحالة تعفن بشقته في دمنهور

فوجئ الأهالي بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق بشارع الزهور داخل أحد عقارات المدينة ليتبين أنها بسبب جثة موظف بالمعاش في حالة تعفن.

رائحة كريمة من داخل أحد الشقق السكنية



تلقى قسم شرطة دمنهور إخطارا، ببلاغ من الأهالي بشارع الزهور بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بالطابق العلوي، وبالانتقال والمعاينة، وفتح باب الشقة تبين العثور على جثة "أحمد الفنياني"، موظف بالمعاش، في حالة تحلل رمي، وبسؤال الجيران وشهود العيان، تبين أن المتوفى يقيم بمفرده في الشقة بعد زواج أبنائه ووفاة زوجته، مشيرين إلى أنهم لم يشاهدوه منذ أيام في الشارع، حتى انبعاث رائحة كريهة من الشقة.

الكشف الطبي تبين أن الوفاة طبيعية

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى دمنهور التعليمي تحت تصرف النيابة العامة، وبتوقيع الكشف الطبي عليها تبين أن الوفاة طبيعية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.