إسرائيل تتحدى العالم بشأن مؤتمر حل الدولتين: عرض مسرحي لن يكون على أرض الواقع

مندوب إسرائيل لدى
مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، فيتو

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الإثنين، إن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بعيد عن الواقع.

وأضاف المندوب الإسرائيلي: "ما رأيناه هو عرض مسرحي لأن الاعتراف الحقيقي لسوء الحظ لن يكون على الأرض".

وتابع: "مازال لدينا أسرى ورهائن في غزة، ومازلت حماس تقاتل في غزة، وقادة حماس يتحدثون عن هذا، وحماس لن تكون طرفا في معادلة اي وقت من الآن".

وأوضح: "لن نترك قادة حماس، قواتنا مازالت تقاتل لتدفع حماس بعيدا عن ان تكون طرفا في المعادلة، وذلك لمصلحة المنطقة ومصلحة الفلسطينيين أنفسهم".

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى أنه: "لا مستقبل لغزة بدون القضاء على حركة حماس".

وتابع: "لم ننهي عملنا بعد للقضاء على حماس في غزة، ولن نتخلى عن ما نفعله".

