إسرائيل تتحدى العالم بشأن مؤتمر حل الدولتين: عرض مسرحي لن يكون على أرض الواقع

قال مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون، الإثنين، إن مؤتمر حل الدولتين الذي عقد في نيويورك بعيد عن الواقع.

وأضاف المندوب الإسرائيلي: "ما رأيناه هو عرض مسرحي لأن الاعتراف الحقيقي لسوء الحظ لن يكون على الأرض".

وتابع: "مازال لدينا أسرى ورهائن في غزة، ومازلت حماس تقاتل في غزة، وقادة حماس يتحدثون عن هذا، وحماس لن تكون طرفا في معادلة اي وقت من الآن".

وأوضح: "لن نترك قادة حماس، قواتنا مازالت تقاتل لتدفع حماس بعيدا عن ان تكون طرفا في المعادلة، وذلك لمصلحة المنطقة ومصلحة الفلسطينيين أنفسهم".

وأشار المندوب الإسرائيلي إلى أنه: "لا مستقبل لغزة بدون القضاء على حركة حماس".

وتابع: "لم ننهي عملنا بعد للقضاء على حماس في غزة، ولن نتخلى عن ما نفعله".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.