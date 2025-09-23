تعنت الزوجة، تفاصيل إقدام زوج على إشعال النار بجسده بالعياط

تجري نيابة الجيزة تحقيقات موسعة في حادث أقدم زوج على إشعال النيران في جسده، بسبب رفض زوجته العودة إلى منزل الزوجية عقب خلافات أسرية بينهما، في مدينة العياط بمحافظة الجيزة.

وكشفت التحريات الأولية أن الزوج دخل في خلافات متكررة مع زوجته، تركت على إثرها منزل الزوجية، وعندما رفضت العودة إليه، أقدم على إشعال النار في نفسه في لحظة انفعال.

زوج يشعل النار في نفسه بسبب خلافات أسرية مع زوجته

البداية كانت بتلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا يفيد بقيام أحد الأشخاص بإشعال النار في نفسه بدائرة مركز العياط، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتم الاستعانة بالإسعاف لنقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات والعلاج اللازمين.

تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق التي تولت التحقيق، وطلبت الاستعلام عن الحالة الصحية للمصاب.

