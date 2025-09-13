السبت 13 سبتمبر 2025
حوادث

تجديد حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار بالعياط

محكمة
محكمة

جدد قاضي معارضات الجيزة حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار، داخل عقار في العياط، 15 يوما على ذمة التحقيقات. 

تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار

وكانت معلومات وردت لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص، في التنقيب عن الآثار، داخل عقار بالعياط.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من ضبط 7 متهمين، من بينهم مالك العقار، أثناء التنقيب عن الآثار، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، كما عثر على حفرة وسط العقار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق، وأمرت باستدعاء مجري التحريات في الحادث لسماع أقواله.  

