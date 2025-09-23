ذكرى وفاة محمد حسنين هيكل، صوت الدولة وذاكرة الأمة

في الثالث والعشرين من سبتمبر تحل ذكرى ميلاد محمد حسنين هيكل، الصحفي الذي تحوَّل إلى أيقونة في الصحافة العربية، ليس فقط لأنه كتب مقالات شكلت الوعي الجمعي لعقود، بل لأنه كان شاهدًا وصانعًا في قلب السياسة المصرية والعربية.

مولد محمد حسنين هيكل

ولد هيكل عام 1923 في حي السيدة زينب الشعبي بالقاهرة، في بيئة متواضعة لكنها منحت الطفل طموحًا لا حدود له.

بدأ مسيرته الصحفية مبكرًا في جريدة "الإيجيبشيان جازيت"، ومن هناك شق طريقه نحو صدارة المشهد الإعلامي، حتى صار رئيس تحرير الأهرام في لحظة فارقة من تاريخها، فتحولت على يديه إلى واحدة من أهم الصحف في العالم العربي.

ارتبط هيكل بعلاقة استثنائية مع جمال عبد الناصر، جمعت بين الصحفي المقرب والسياسي الذي كان يحتاج إلى من يفسر رؤيته للعالم.

ولم يكن مجرد ناقل لأفكار الرئيس، بل مشارك في صياغة خطاب حقبة كاملة، حتى لُقّب بـ "كاتب الدولة". هذه العلاقة جعلته في قلب السلطة، لكنها أيضًا حمّلته مسؤولية أن يكون جزءًا من معاركها وانتصاراتها وانكساراتها.

لغز علاقة هيكل والسادات

مع أنور السادات، اتخذت العلاقة منحى آخر. فقد عارضه هيكل منذ السنوات الأولى، خصوصًا بعد توجه السادات نحو الانفتاح الاقتصادي ثم كامب ديفيد. انتهت هذه المعارضة بإبعاده عن الأهرام عام 1974، ليكتب بعد ذلك أهم كتبه عن تلك الحقبة، موثقًا بخطوط واضحة خلافه مع الرئيس الذي ورث دولة ناصر.

أما مع حسني مبارك، فحافظ هيكل على مسافة نقدية، لم ينخرط في دائرة السلطة، بل ظل يكتب ويحاضر، مستندًا إلى ما راكمه من خبرة وذاكرة. وفي السنوات الأخيرة قبل ثورة يناير، كان صوته حاضرًا في نقد النظام وتعرية أزماته.

سر فض هيكل حكم الإخوان

علاقته بالإخوان المسلمين اتسمت بالرفض العميق، فقد اعتبرهم خارج مشروع الدولة الوطنية الذي آمن به منذ بداياته مع ناصر. وبعد وصولهم إلى الحكم في 2012، كان من أبرز الأصوات المحذرة من خطرهم على الدولة، مؤكدًا أنهم لا يملكون رؤية لبناء وطن جامع.

رحل هيكل في فبراير 2016 عن عمر ناهز 92 عامًا، تاركًا إرثًا صحفيًا وسياسيًا نادرًا. لم يكن مجرد صحفي، بل مؤرخًا حيًّا، جمع بين الخبر والحدث، وبين المقال والقرار. يظل إرثه حاضرًا في المكتبات العربية، ومن عشرات المقالات إلى حواراته الممتدة مع الشاشات.

