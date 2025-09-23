رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة: أطفال غزة مرعوبون منذ 700 يوم

قالت أنالينا بيربوك، رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن أطفال غزة يعيشون حالة رعب مستمرة منذ أكثر من 700 يوم، معربة عن استيائها من حجم المعاناة الإنسانية التي تتعرض لها العائلات والأطفال في القطاع. وأضافت أن العالم أخفق في حماية الطفلة الغزية هند رجب وغيرها من الأطفال الذين يعانون يوميًا، معتبرة أنّ الإنسانية لا تختار طرفًا على حساب آخر وأن لكل حياة قيمة متساوية.

دعوة لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار

وشدّدت بيربوك على الحاجة إلى وقف فوري وغير مشروط ودائم لإطلاق النار في غزة، معتبرة أن استمرار العمليات العسكرية يفاقم الكارثة الإنسانية ويقوض أي أمل في حل سياسي مستدام.

مطالب ملموسة من الطرفين

ودعت بيربوك خلال مؤتمر حل الدولتين، أن تضمن إسرائيل إيصال المساعدات للمدنيين في غزة بشكل عاجل وآمن، وفي المقابل طالبت حماس بالإفراج عن الرهائن وتسليم السلاح وإنهاء حكمها في القطاع، معتبرة أن هذه خطوات أساسية لتمهيد طريق السلام وإعادة بناء الثقة.

الاستيطان يقوض آفاق السلام

ونبهت بيربوك إلى أن التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية والقدس الشرقية يقوض آفاق الحل السياسي ويجعل من إقامة حل الدولتين أكثر صعوبة، داعية إلى وقف أي خطوات أحادية تقوض حل الدولتين.

حل الدولتين طريق الكرامة والأمن

وأكدت أن السبيل الوحيد لكي يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون بكرامة وأمان هو حل الدولتين، داعية المجتمع الدولي إلى تقديم ضمانات ودعم عملي يجعل إقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ضمن حدود معترف بها دوليًا واقعًا قابلًا للتحقق.

تأييد دولي وإرادة للعمل الحاسم

ولفتت بيربوك إلى أن إعلان نيويورك حظي بتأييد 142 دولة عضوًا في الأمم المتحدة، وهو مؤشر على توافق دولي واسع، مشددة على استعداد الجمعية العامة والدول الأعضاء لاتخاذ إجراءات حاسمة وتقديم ضمانات عملية لدعم تنفيذ حل الدولتين.

خلاصة ورسالة نهائية

وختمت بيربوك حديثها بالدعوة إلى سرعة التحرك الدولي لوقف المعاناة، مؤكدة أن حماية المدنيين وإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة ومنزوعة السلاح ستكونان ركيزتين أساسيتين لتحقيق سلام دائم في المنطقة.

