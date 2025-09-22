أخبار الاقتصاد اليوم: بدء صرف مرتبات سبتمبر خلال 48 ساعة.. هل تنخفض أسعار الذهب محليا؟.. ارتفاع سعر البيض.. الدولار يسجل 48.28 جنيه بالبنك المركزي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد، والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.



بعد ارتفاعه عالميًا، هل تنخفض أسعار الذهب في مصر؟

أكد المهندس هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرفة التجارية، أن سعر الذهب في السوق المحلي مرتبط بأكثر من 95% بالسعر العالمي لسوق الذهب، موضحًا أن الذهب على المستوى العالمي حقق رقم قياسي وارتفع 60 دولارا للأوقية اليوم فقط وهو رقم قياسي وخطير يحدث في أقل من 24 ساعة.

وأشار هانى ميلاد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أنه على مدار الـ5 سنوات الماضية يسجل الذهب أرقام من الارتفاع في الأسعار غير طبيعية وغير اعتيادية على مدار السنوات التي سبقتها، مضيفًا: «سعر الذهب تضاعف في الـ5 سنوات الماضية، وهو نتيجة للأحداث العالمية والحروب التجارية والاقتصادية والتضخم في الأسواق العالمية والاضطرابات السياسية وهي عوامل مؤثرة على الذهب".

وشدد على أن سعر الذهب في السوق المصري ليس مرتبط بالعرض والطلب بشكل كبير تصل لـ5% من التأثير فقط، قائلًا: "انخفاض الدولار في البنك المركزي كان سبب في عدم زيادة سعر الذهب بشكل أكبر من السعر الحالي".

وتابع: "ارتفاع أسعار الذهب غير مرتبطة بالعرض والطلب.. لن نشهد انخفاض خلال الفترة المقبلة ولكن يحدث تصحيح وعودة السعر لهدوء نسبي ويليها ارتفاع آخر، على موعد مع تسجيل الذهب لأرقام قياسية".

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)



سعر الدولار، استقر سعر الدولار أمام الجنيه بختام التعاملات اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، بنحو قرشين في البنوك المصرية.

وعلى مدار الساعة ترصد “فيتو” آخر تطورات سعر الدولار في أهم البنوك الرئيسية.

اقرأ التالي: سعر صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

-48.13 جنيه للشراء.

-48.28 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

-48.16 جنيه للشراء.

-48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

-48.16 جنيه للشراء.

-48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

-48.16 جنيه للشراء.

-48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر

-48.16 جنيه للشراء.

-48.26 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

-48.16 جنيه للشراء.

-48.26 جنيه للبيع.



ارتفاع سعر جرام الذهب مساء اليوم الاثنين بالصاغة



سعر جرام الذهب، شهدت أسعار الذهب، ارتفاعا جديدا بقيمة 20 جنيها للجرام، بعد الارتفاعات الجنونية بجميع العيارات اليوم الاثنين 22 سبتمبر 2025، وذلك وفقا لآخر تحديث للأسعار بمحلات الصاغة.

وترصد “فيتو” آخر أخبار أسعار المعدن الأصفر بالسوق المحلية لحظة بلحظة، وعلى مدار الساعة بدون مصنعية.

اقرأ التالي: سعر جرام الذهب اليوم السبت بالصاغة

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5760 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5040 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 4320 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 40320 جنيها.





تراجع أسعار النفط مع زيادة العراق لصادراته وسط مخاوف بشأن الطلب



تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 22 سبتمبر، إذ عادل التوتر في روسيا والشرق الأوسط التأثير الناجم عن مخاوف زيادة المعروض.

وقالت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" إن العراق زاد من صادرات النفط بعد الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب اتفاق أوبك+، وتتوقع أيضا أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر سبتمبر من 3.4 مليون برميل يوميًا إلى 3.45 مليون برميل يوميًا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، بما يعادل 0.8% إلى 66.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش. وتراوح سعر خام برنت من 65.50 إلى 69 دولارًا للبرميل منذ أوائل أغسطس.

وزير الاستثمار: برنامج رد أعباء الصادرات الجديد أداة ذكية تستجيب لاحتياجات القطاع



أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن برنامج رد أعباء الصادرات الجديد يمثل أداة ذكية ومرنة تستجيب لاحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، ويهدف إلى زيادة المكون المحلي وخلق حوافز للصناعات عالية التعقيد.

وقد تم الانتهاء من إعداد البرنامج والإعلان عنه لأول مرة قبل بداية السنة المالية.

وعقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع فيليب إيسلر، المدير العام للاتحاد العالمي لتيسير التجارة التابع إلى المنتدى الاقتصادي العالمي (World Economic Forum) ومركز المشروعات الدولية الخاصة(CIPE)، وغرفة التجارة الدولية(ICC)، والوفد المرافق له.

وشدد الخطيب على أن التجارة والاستثمار ركيزتان متكاملتان في استراتيجية الدولة الاقتصادية، حيث تعمل الوزارة على توحيد الجهود وضمان التناغم بين السياسات التجارية والاستثمارية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد المصري ويعظم عوائده.



انخفاض البلدى 3 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025 (آخر تحديث)



سعر الفراخ اليوم، سجل سعر الفراخ تباينًا في الأسواق، اليوم الإثنين، وذلك وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن والبوابة الحكومية.

وتستعرض «فيتو» سعر الفراخ البيضاء، اليوم الإثنين 22 سبتمبر 2025، وفقًا لآخر تحديث في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، والمحال التجارية، إلى جانب أسعار الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية.

وعن سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلك اليوم، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط السعر نحو 76 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء من 65 جنيهًا إلى 115 جنيها للكيلو للمستهلك.

أما عن سعر الفراخ البلدي اليوم الإثنين، للمستهلك، وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعرها نحو 115 جنيها للكيلو للمستهلك، وتراوحت أسعار كيلو الدواجن بلدي من 80 جنيها إلى 160 جنيهًا للمستهلك.

وفيما يخص أسعار كيلو الفراخ البيضاء، وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، بلغ سعر الفراخ البيضاء نحو 61 جنيهًا.

وعن سعر الفراخ البلدي في المزرعة وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 102 جنيه إلى 103 جنيهات، بانخفاض 3 جنيهات عن سعرها السابق.

وعن أسعار الدواجن اليوم الإثنين في السلاسل الغذائية والمحال التجارية الكبرى؛ والتي تشمل سعر الفراخ الطازجة والمجمدة، فضلًا عن أسعار البانيه اليوم، إضافة إلى أسعار الدبوس والوراك وصدور الدجاج، فجاءت كالآتي:

بلغ سعر صدور دجاج وزن كيلو من 130 جنيها إلى 230 جنيهًا.

بلغ سعر دبوس طازجة وزن كيلو نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر كيلو أوراك دجاج طازجة نحو 110 جنيهات.

سعر البانيه

تراوح سعر كيلو البانيه طازج من 190 إلى 210 جنيهات.

بلغ سعر فرخة كاملة طازجة وزن من 950 لـ 1000 جرام نحو 120 جنيهًا.

بلغ سعر دجاج بلدي كامل طازج وزن 1.5 كيلو نحو 293 جنيهًا.

مصلحة الضرائب: الاعتداد بالفاتورة الإلكترونية فقط لإثبات المصروفات





أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على حقوق الممولين الضريبية.

وأوضحت المصلحة، في بيان لها، أنه لن يتم الاعتداد بأي تكاليف أو مصروفات في الإقرارات الضريبية ما لم تكن مثبتة بفواتير إلكترونية معتمدة.

كما شددت على أن خصم ورد ضريبة القيمة المضافة لن يتم إلا من خلال الفواتير الإلكترونية فقط.

وأشارت إلى أن التزام الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية يسهم في تنظيم الدورة المستندية، وتأكيد المصداقية والشفافية بين الممول والإدارة الضريبية، مما يحفظ حقوق الممولين الضريبية بشكل كامل.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام للمنظومة والالتزام التام بإصدار الفواتير الإلكترونية، مؤكدة أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا للاعتراف بالمصروفات واحتساب الضرائب بشكل قانوني.



ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين



سجلت أسعار بيض المائدة، اليوم الإثنين، تباينًا ملحوظا سواء في بورصة الدواجن أو محال الجملة ونصف الجملة، وارتفعت أسعار كرتونة البيض الأبيض مقابل استقرار الأحمر والبلدي.



«فيتو» تستعرض سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين الموافق 22 سبتمبر 2025، إضافة إلى أسعار البيض في المحال التجارية لبيع بيض المائدة بالجملة والنصف جملة؛ في السطور الآتية:

تراوح سعر كرتونة البيض الأبيض (عدد 30 بيضة) في بورصة الدواجن اليوم، ما بين 142 جنيها و144 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعرها السابق.

فيما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 144 إلى 148 جنيها في الشركات ومحلات النصف جملة.

وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر عدد 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، من 145 إلى 150 جنيها.

بينما تراوح سعر كرتونة البيض الأحمر اليوم من 147 إلى 152 جنيها في الشركات ومحلات نصف الجملة.

وعن سعر كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في بورصة الدواجن اليوم، فتراوح بين 148 جنيها إلى 152 جنيها.

وتراوحت أسعار كرتونة البيض البلدي 30 بيضة في محال الجملة والنصف جملة اليوم بين 150 جنيها إلى 155 جنيها.

وزارة المالية تعلن بدء صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 خلال 48 ساعة



يبحث الكثير من المواطنين خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.

وأعلنت وزارة المالية موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بدون تبكير، ومن المقرر صرف المرتبات للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها، اعتبارا من 24 في الشهر نفسه.

وفي ذات السياق، أعلنت وزارة المالية مواعيد صرف مرتبات أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، للعاملين بكل الوزارات والهيئات والجهات التابعة لها.

وأوضحت أنه تم تحديد 5 أيام لصرف رواتب العاملين وما في حكمها وما يتقاضونه عن أشهر أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025، و3 أيام لصرف متأخرات مستحقات العاملين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.