البورصات الخليجية تواصل تراجعاتها بشكل جماعي بتعاملات اليوم

رصدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، انه في جلسة الأربعاء عادت المؤشرات للتواجد في المنطقة الحمراء فيما عدا مؤشر سوق أبوظبي.

وباستعراض أداء المؤشرات كالتالي:



في المملكة العربية السعودية



انخفض مؤشر السوق الرئيسية بنسبة 0.86% وهي تقدر بـ 80 نقطة ليصل الي 10637 نقطة

بقيم تداول تجاوزت 6 مليار ريال.



وفي الكويت



انخفض مؤشر الكويت 50 بنسبة 0.33% وهي تقدر بـ 23 نقطة ليصل إلى 6893 نقطة

بقيم تداول تصل إلى 45 مليون دينار.



وفي الإمارات



بعد استهلت تداولات جلسة الأربعاء على تباين في أداء المؤشرات عادت للتواجد في المنطقة الحمراء، حيث انخفض مؤشر سوق دبي بنسبة 0.53% وتقدر بـ 29 نقطة ليصل إلى 5342 نقطة، كما انخفض مؤشر سوق أبوظبي بنسبة 0.01% وتقدر بنقطة واحدة ليصل إلى 9535 نقطة بقيم تداول إجمالية تصل إلى 3 مليار درهم وتحاول الأسواق تقليص خسائرها ولكن مع تأزم الوضع الجيوسياسي سيستمر الاتجاه الهابط هو المؤثر على اتجاهات المؤشرات، ولن تسترد الأسواق عافيتها إلا بخطط تحفيزية من صناديق سيادية تدخل كمشتري، وكذلك قيم الشركات بشراء أسهم كأسهم الخزينة للاستفادة من تدني الأسعار، أما الحدث الأكثر تأثير جلوس الدول المتنازعة على مائدة المفاوضات لتجنيب المنطقة الانزلاق إلى كساد اقتصادي مؤكدة.

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