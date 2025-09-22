3 قرارات من النيابة بشأن المتهم بدهس عاملة نظافة في الشيخ زايد

أمرت نيابة الجيزة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط مصرع عاملة نظافة، بعدما دهستها سيارة مسرعة أثناء عبورها نهر الطريق في مدينة الشيخ زايد.

كما أمرت النيابة بحجز المتهم 24 ساعة على ذمة التحريات، وعرضه على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له.

وكشفت المعاينة مصرع عاملة نظافة، 50 عامًا، أثناء عبورها نهر الطريق، حيث اصطدمت بها سيارة ملاكي مسرعة، قيادة طالب، 22 عاما، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وفاة سيدة صدمتها سيارة في الشيخ زايد



البداية كانت بتلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، اللواء محمد مجدي أبو شميلة، إخطارا من رئيس قطاع أكتوبر، العميد أحمد نجم، يفيد خلاله بورود بلاغ بوفاة سيدة في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد.

وفور تلقي البلاغ، انتقل رئيس مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، المقدم عمرو مصطفى، والقوة المرافقة له إلى مكان الواقعة.

وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

