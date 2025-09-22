الإثنين 22 سبتمبر 2025
المشدد 5 سنوات لعاطلين بتهمة سرقة مبلغ مالي من محاسب بالبساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عاطلين بالسجن المشدد 5 سنوات بتهمة سرقة متعلقات مواطن بالإكراه وإصابته بمنطقة البساتين.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهمين سرقا مبالغ مالية مملوكة للمجني عليه ع. ا محاسب بطريق الإكراه الواقع عليه بأن قاما بتهديده بسلاح أبيض كتر وحال مقاومته قام الأول بطعنه محدثا إصابته الواردة بتقرير الطب الشرعي حال تواجد الثاني للشد من أزره ومراقبة الطريق حتى تمكنا من شل مقاومته والاستيلاء على المسروقات.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا يفيد بوصول شاب مصاب لاحدي المستشفيات وبانتقال قوات الأمن تبين أن المجني عليه مصاب علي يد شخصين قاموا بسرقته.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهمين وبأعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض علي عاطلين لهما معلومات جنائية واعترفوا ارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

