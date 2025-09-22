الإثنين 22 سبتمبر 2025
أمجد الحداد يكشف خطورة العدوى الفيروسية وطرق الوقاية (فيديو)

نصح الدكتور أمجد الحداد رئيس قسم الحساسية والمناعة بالمصل واللقاح، مرضى الحساسية باستخدام بخاخات الصدر والأنف للوقاية من الأزمات الربوية التى قد تحدث بسبب تغير الفصول.


وطالب فى مداخلة هاتفية مع الكاتب الصحفي سيد على مقدم برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مرضى الحساسية بالتطعيم باللقاح الرباعي للوقاية من الإنفلونزا، مؤكدا أن فصل الخريف أسوأ من فصل الشتاء، لأنه موسم انتشار العدوى الفيروسية.


وقال إن وباء الإنفلونزا خطير جدا على مرضى الصدر والأنف والقلب والسكر، فالإنفلونزا قد تؤدي إلى الإصابة بالإلتهاب الرئوي أو الوفاة، فمن المهم جدا التطعيم بلقاح الإنفلونزا، والتغذية الجيدة والنوم لفترة 7 ساعات وممارسة الرياضة والابتعاد عن التدخين.


شروط وأعمار تلقي اللقاح


وتابع الحداد إن اللقاح يُعطى للأشخاص فوق ستة أشهر، بينما لا يُعطى لمن هم أقل من ذلك.

كما أشار إلى أن من لديهم حساسية تجاه البيض أو ارتفاع الحرارة أو حساسية من اللقاح يجب تأجيل إعطائهم الجرعة.

