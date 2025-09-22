توقف الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو وإغلاق كامل للأجواء

روسيا، أعلنت السلطات الروسية عن توقف الرحلات الجوية في جميع مطارات موسكو، مع إغلاق كامل للأجواء فوق العاصمة الروسية.

سبب إغلاق مطارات موسكو

لم تكشف المصادر الرسمية بعد عن سبب إغلاق الأجواء الروسية، وسط تحركات عاجلة من الجهات المعنية لضمان سلامة المسافرين وتنظيم حركة الملاحة الجوية في باقي أنحاء روسيا.

تأثير على المسافرين

ويتوقع أن يؤثر القرار على مئات الرحلات الداخلية والدولية، مع احتمالية تأجيلها أو تحويل مسارها إلى مطارات أخرى، فيما دعت شركات الطيران المسافرين إلى متابعة تحديثات السفر الرسمية.

متابعة التطورات

السلطات الروسية والمطارات المحلية تتعامل مع الوضع بأقصى درجات الحذر، في انتظار إصدار بيانات رسمية تحدد مدة الإغلاق والأسباب التفصيلية وراء هذه الخطوة الاستثنائية.

