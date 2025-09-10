الأربعاء 10 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

"أسطول الصمود" يعلن تعرض ثاني أكبر سفينة (ألما) لهجوم جديد بمسيرة حارقة (فيديو)

أسطول الصمود، فيتو
أسطول الصمود، فيتو

أعلنت إدارة أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، تعرض السفينة الأكبر في أسطولها العالمي، سفينة ألما الإسبانية، لهجوم بمسيرة حارقة أثناء تواجدها في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وقالت هيئة أسطول الصمود: "تعرض ثاني أكبر سفينة (ألما) لهجوم جديد بمسيرة واندلاع حريق على متنها".

وأضافت الهيئة: "السفينة التي تم الاعتداء عليها تحمل العلم البريطاني، كان على متنها 9 مشاركين، والجميع بحالة جيدة وليس هناك إصابات".

وأظهر مقطع فيديو السفينة وألسنة اللهب تتصاعد منها.

وأفادت إدارة الأسطول بأن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة ومنع تفاقم الأضرار.


وكان أسطول الصمود العالمي قد أعلن، أمس، في بيان رسمي، أن إحدى سفنه، وتحديدا القارب "فاميلي"، تعرض لهجوم بمسيّرة خلال وجوده في المياه الإقليمية التونسية، حيث ألقت طائرة مسيّرة مادة حارقة أدت إلى اشتعال النيران على متنه، فيما اتهمت اللجنة الإعلامية للأسطول إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم.

يذكر أن سفن أسطول الصمود العالمي رست في ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية، قبل أن تنطلق الأربعاء باتجاه غزة.

ووصلت نحو 20 سفينة على دفعات من إسبانيا ضمن الأسطول، الذي يضم مشاركين من عدة دول، تمهيدا للإبحار نحو القطاع المحاصر بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

إدارة أسطول الصمود سفينة ألما الإسبانية مسيرة حارقة وزارة الداخلية التونسية طائرة مسيرة ميناء سيدي بوسعيد أسطول الصمود لكسر الحصار عن غز ة العلم البريطاني

الأكثر قراءة

أخبار مصر: زلزال بدولة قرب مصر، إسرائيل تهدد قطر مجددا، هدية بوركينا فاسو لـ صلاح، ضربة لـ ترامب قبل أيام من حسم الفائدة

آخر تطورات مفاوضات حسين الشحات مع الاتحاد الليبي

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

مضبوطات بـ 54 مليون جنيه، مصرع عنصرين إجراميين خلال اقتحام أوكار مخدرات

كاتس: سندمر غزة إذا لم تقبل حماس شروطنا لإنهاء الحرب

واشنطن بوست: هجوم الدوحة يضيق الخيارات أمام إسرائيل

ارتفاع البيضاء ومفاجأة عن البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

أماكن مميزة أعلاها 48 جنيها وأقلها 13، قائمة لشقق الفنانين والمشاهير بالإيجار القديم

خدمات

المزيد

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية ببداية تعاملات اليوم الأربعاء 10-9-2025

أسعار العملات العربية والأجنبية صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

4180 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب صباح اليوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025

استقرار سعر الأرز بالأسواق اليوم

المزيد

انفوجراف

24 محافظة مطلوب بها وظائف معلم المواد الشرعية بالأزهر الشريف (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم التشارك في الطعام والشراب في إناء واحد؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية المدير في المنام وعلاقتها بفرصة مهنية مميزة

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 10 - 9 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads