"أسطول الصمود" يعلن تعرض ثاني أكبر سفينة (ألما) لهجوم جديد بمسيرة حارقة (فيديو)

أعلنت إدارة أسطول الصمود، اليوم الأربعاء، تعرض السفينة الأكبر في أسطولها العالمي، سفينة ألما الإسبانية، لهجوم بمسيرة حارقة أثناء تواجدها في ميناء سيدي بوسعيد بتونس، ما أدى إلى اندلاع حريق على متنها.

وقالت هيئة أسطول الصمود: "تعرض ثاني أكبر سفينة (ألما) لهجوم جديد بمسيرة واندلاع حريق على متنها".

وأضافت الهيئة: "السفينة التي تم الاعتداء عليها تحمل العلم البريطاني، كان على متنها 9 مشاركين، والجميع بحالة جيدة وليس هناك إصابات".

وأظهر مقطع فيديو السفينة وألسنة اللهب تتصاعد منها.

وأفادت إدارة الأسطول بأن الفرق المختصة تمكنت من السيطرة على الحريق بسرعة ومنع تفاقم الأضرار.

…….::::|| ||::::…….



اشتعال النيران بعد إلقاء مسيرة للاحتلال قنبلة حارقة على السفينة الأكبر بـ "أسطول الصمود"، خلال تواجدها في ميناء سيدي بوسعيد بتونس



المصدر:- @qudsn @GMTG_gcc @globalm2gaza

@gbsumudflotill



#أسطول_الصمود_العالمي pic.twitter.com/JUeciQxnL0 — 🇵🇸✊🏻 الخَـرُوصِيَّـة (@alkharusia) September 9, 2025



وكان أسطول الصمود العالمي قد أعلن، أمس، في بيان رسمي، أن إحدى سفنه، وتحديدا القارب "فاميلي"، تعرض لهجوم بمسيّرة خلال وجوده في المياه الإقليمية التونسية، حيث ألقت طائرة مسيّرة مادة حارقة أدت إلى اشتعال النيران على متنه، فيما اتهمت اللجنة الإعلامية للأسطول إسرائيل بالوقوف خلف الهجوم.

يذكر أن سفن أسطول الصمود العالمي رست في ميناء سيدي بوسعيد قرب العاصمة التونسية، قبل أن تنطلق الأربعاء باتجاه غزة.

ووصلت نحو 20 سفينة على دفعات من إسبانيا ضمن الأسطول، الذي يضم مشاركين من عدة دول، تمهيدا للإبحار نحو القطاع المحاصر بهدف إيصال المساعدات الإنسانية وكسر الحصار الإسرائيلي المفروض عليه.

