الخارجية القطرية: الهجوم الإسرائيلي على الدوحة يهدد اتفاقات المنطقة

قال ماجد الأنصاري، المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين: إن الهجوم الإسرائيلي على قطر لا يُعتبر مجرد اعتداء سياسي، بل هو استهداف مباشر لمبدأ الوساطة بين الخصوم وحل النزاعات سلميًا، وهو الدور الذي لطالما تبنته الدوحة في ملفات إقليمية ودولية.

تهديد إسرائيل للاستقرار الإقليمي

وأضاف المتحدث باسم الخارجية القطرية وفقًا لتصريحات نقلتها “الجزيرة” أن الهجوم الإسرائيلي على قطر يضع جميع الاتفاقات المبرمة في المنطقة في خطر، موضحًا أن التشكيك في دور قطر الوسيط يهدد التوازنات الهشة التي ساهمت في تقليل التوترات بالشرق الأوسط خلال السنوات الأخيرة.

قطر والالتزام بالوساطة

وشددت الخارجية القطرية على أن الدوحة ستواصل التزامها بالعمل من أجل حل النزاعات بالطرق الدبلوماسية، داعية المجتمع الدولي إلى التصدي لمحاولات تقويض الجهود التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار.

وفي وقت سابق، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مجددا، أن إسرائيل لن تهاجم قطر مرة أخرى.

وقصفت إسرائيل مكاتب سياسية تابعة لحركة حماس في الدوحة، وهي خطوة لاقت استنكارا في أوروبا والعالم العربي وأثارت استياء ترامب الذي قال إنه لم يكن على علم سابق بها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.