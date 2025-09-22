الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع أسعار النفط مع زيادة العراق لصادراته وسط مخاوف بشأن الطلب

أسعار النفط
أسعار النفط

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 22 سبتمبر، إذ عادل التوتر في روسيا والشرق الأوسط التأثير الناجم عن مخاوف زيادة المعروض.

زيادة صادرات النفط العراقي 

وقالت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" إن العراق زاد من صادرات النفط بعد الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب اتفاق أوبك+، وتتوقع أيضا أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر سبتمبر  من 3.4 مليون برميل يوميًا إلى 3.45 مليون برميل يوميًا.

تراجع أسعار النفط 

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، بما يعادل 0.8% إلى 66.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش. وتراوح سعر خام برنت من 65.50 إلى 69 دولارًا للبرميل منذ أوائل أغسطس.

وهبط عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، الذي يحل أجل استحقاقه اليوم، 67 سنتًا، أو 1%، إلى 62.01 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تتكبد الأسهم الأمريكية، التي غالبا ما تقتفي أثر تحركات أسعار النفط، خسائر اليوم وسط قيود على إصدار التأشيرات وتكهنات حول الخطوات التالية لمجلس الفدرالي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد اعتراف عدة دول غربية بدولة فلسطينية، وكذلك في شرق أوروبا بعد إعلان إستونيا أن طائرات مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي يوم الجمعة. لكن لم يسفر أي من هذه التطورات عن انقطاع فوري في إمدادات النفط.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1% عند التسوية يوم الجمعة الماضي، مسجلين تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع، إذ تأثرت ثقة المستثمرين بمخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب.

وقال محللون لدى شركة إس.إي.بي "يشير وضع سوق النفط إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتقلص تدريجيا اعتبارا من الربع الثالث إلى الربع الرابع، ثم إلى الربع الأول من عام 2026. في الوقت ذاته، يتجه إنتاج أوبك+ نحو الارتفاع".

وأضافوا "السؤال الأهم هو ما إذا كانت الصين ستخزن الفائض المتزايد، أم أن سعر النفط سينخفض ​​إلى مستوى 50-59 دولارًا. نعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأقرب". 

وقالت مصادر لرويترز إن العراق منح أيضًا موافقة أولية على خطة لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار مومو في أستراليا ونيوزيلندا مايكل مكارثي في تصريحات نقلتها رويترز، إن التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تهديدات روسية على الحدود البولندية ذكّرت المتعاملين بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة الأوروبي من الشمال الشرقي.

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط

تراجع النفط 1.44% بسبب المخاوف من انخفاض الطلب الأمريكي

وأضاف مكارثي: هناك افتراضات أساسية بشأن توقعات السوق تشمل زيادة المعروض من الولايات المتحدة ومجموعة أوبك+، والآن روسيا، ردا على الانخفاض الكبير في عائدات النفط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النفط سعر النفط ثقة المستثمرين الأسهم الأمريكية أوبك شركة تسويق النفط الحكومية العراقية صادرات النفط العراقي

مواد متعلقة

ارتفاع أسعار النفط مع تصاعد التوترات في أوروبا والشرق الأوسط

العراق يوقع عقودا مع مؤسسة التمويل الدولية بـ 1.3 مليار دولار لدعم البنية التحتية

الأكثر قراءة

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

الأهلي يكشف أسباب استبعاد محمد علي بن رمضان وأفشة من مواجهة الحرس

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

ترتيب الكرة الذهبية، فينيسيوس في المركز 16 وليفاندوفسكي 17

عودة عبد القادر واستبعاد بن رمضان، مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة حرس الحدود

إن بي سي: نتنياهو لن يفعل شيئا إزاء الاعتراف بفلسطين دون دعم واشنطن

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم ارتداء الحظاظات؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وصية النبي بين أصحابه، فضل صلاة الضحى وما ورد من أحاديث في ذلك

خطيبتي لا تصلي هل أفسخ الخطوبة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads