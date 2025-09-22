تراجع أسعار النفط مع زيادة العراق لصادراته وسط مخاوف بشأن الطلب

تراجعت أسعار النفط، اليوم الاثنين 22 سبتمبر، إذ عادل التوتر في روسيا والشرق الأوسط التأثير الناجم عن مخاوف زيادة المعروض.

زيادة صادرات النفط العراقي

وقالت شركة تسويق النفط الحكومية العراقية "سومو" إن العراق زاد من صادرات النفط بعد الإلغاء التدريجي لتخفيضات الإنتاج الطوعية بموجب اتفاق أوبك+، وتتوقع أيضا أن يتراوح متوسط الصادرات لشهر سبتمبر من 3.4 مليون برميل يوميًا إلى 3.45 مليون برميل يوميًا.

تراجع أسعار النفط

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 55 سنتا، بما يعادل 0.8% إلى 66.13 دولار للبرميل بحلول الساعة 1340 بتوقيت جرينتش. وتراوح سعر خام برنت من 65.50 إلى 69 دولارًا للبرميل منذ أوائل أغسطس.

وهبط عقد خام غرب تكساس الوسيط تسليم أكتوبر، الذي يحل أجل استحقاقه اليوم، 67 سنتًا، أو 1%، إلى 62.01 دولار للبرميل.

ومن المتوقع أن تتكبد الأسهم الأمريكية، التي غالبا ما تقتفي أثر تحركات أسعار النفط، خسائر اليوم وسط قيود على إصدار التأشيرات وتكهنات حول الخطوات التالية لمجلس الفدرالي الأميركي فيما يتعلق بأسعار الفائدة.

وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد اعتراف عدة دول غربية بدولة فلسطينية، وكذلك في شرق أوروبا بعد إعلان إستونيا أن طائرات مقاتلة روسية انتهكت مجالها الجوي يوم الجمعة. لكن لم يسفر أي من هذه التطورات عن انقطاع فوري في إمدادات النفط.

وانخفض الخامان القياسيان بأكثر من 1% عند التسوية يوم الجمعة الماضي، مسجلين تراجعًا طفيفًا خلال الأسبوع، إذ تأثرت ثقة المستثمرين بمخاوف من وفرة المعروض وتراجع الطلب.

وقال محللون لدى شركة إس.إي.بي "يشير وضع سوق النفط إلى أن الطلب العالمي على النفط سيتقلص تدريجيا اعتبارا من الربع الثالث إلى الربع الرابع، ثم إلى الربع الأول من عام 2026. في الوقت ذاته، يتجه إنتاج أوبك+ نحو الارتفاع".

وأضافوا "السؤال الأهم هو ما إذا كانت الصين ستخزن الفائض المتزايد، أم أن سعر النفط سينخفض ​​إلى مستوى 50-59 دولارًا. نعتقد أن الاحتمال الثاني هو الأقرب".

وقالت مصادر لرويترز إن العراق منح أيضًا موافقة أولية على خطة لاستئناف صادرات النفط عبر خط الأنابيب من إقليم كردستان العراق عبر تركيا.

وقال الرئيس التنفيذي لمنصة الاستثمار مومو في أستراليا ونيوزيلندا مايكل مكارثي في تصريحات نقلتها رويترز، إن التقارير خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تهديدات روسية على الحدود البولندية ذكّرت المتعاملين بالمخاطر المستمرة على أمن الطاقة الأوروبي من الشمال الشرقي.

وأضاف مكارثي: هناك افتراضات أساسية بشأن توقعات السوق تشمل زيادة المعروض من الولايات المتحدة ومجموعة أوبك+، والآن روسيا، ردا على الانخفاض الكبير في عائدات النفط.

