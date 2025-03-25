أشرف صبحي يشهد توقيع عقد رعاية بطولة العالم للناشئين للإسكواش

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين اتحاد الإسكواش وإحدى الشركات، لرعاية وتنظيم بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 عامًا للفردي والفرق، والتي ستقام خلال الفترة من 21 يوليو إلى 1 أغسطس المقبلين.

وتعد هذه هي المرة الثانية التي تستضيف فيها مصر البطولة، حيث كانت آخر مرة نظمتها عام 2003، ما يجعل عودتها إلى الأراضي المصرية حدثًا رياضيًا مهمًا يعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من قبل الاتحاد الدولي للإسكواش، وقدرتها على تقديم تنظيم استثنائي يتماشى مع أعلى المعايير العالمية.

أشرف يشهد عقد رعاية بطولة العالم للناشئين والناشئات للإسكواش

وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن مصر أصبحت مركزًا عالميًا لاستضافة البطولات الرياضية الدولية بفضل ما تمتلكه من بنية تحتية رياضية متطورة، وخبرات تنظيمية كبيرة، إلى جانب الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة بمختلف مجالاتها.

أشرف يشهد عقد رعاية بطولة العالم للناشئين والناشئات للإسكواش

وأشار الوزير إلى أن استضافة بطولة العالم للناشئين والناشئات تحت 19 عامًا تأتي في توقيت مهم، خاصة مع إدراج رياضة الإسكواش رسميًا ضمن الألعاب الأولمبية بداية من دورة لوس أنجلوس 2028، ما يستوجب مزيدًا من الاستعدادات لدعم الأبطال الناشئين وتجهيزهم للمنافسة على أعلى المستويات.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي: “مصر تمتلك مجموعة متميزة من أبطال الإسكواش والمواهب الواعدة التي تتصدر التصنيفات العالمية، ونسعى جاهدين للحفاظ على هذه الريادة من خلال دعم اللاعبين الناشئين وإتاحة الفرص أمامهم للتألق دوليًا. كما نحرص على تطوير بيئة تنافسية قوية تعزز من قدراتهم، وتؤهلهم لحصد مزيد من الألقاب، لا سيما مع اقتراب الإسكواش من دخول الأولمبياد لأول مرة في تاريخه.”

من جانبها، أعربت آمنة الطرابلسي، رئيس الاتحاد المصري للإسكواش، عن سعادتها بتوقيع بروتوكول التعاون، مؤكدة أن الاتحاد يواصل جهوده لتوفير بيئة مثالية لإعداد اللاعبين الناشئين وصقل مهاراتهم، بما يضمن استمرار تفوق مصر في الإسكواش عالميًا. وأضافت أن استضافة بطولة العالم للناشئين تعكس ثقة الاتحاد الدولي للإسكواش في القدرات التنظيمية لمصر، متعهدة بأن يكون التنظيم على أعلى مستوى بما يليق بمكانة مصر الرائدة في هذه الرياضة.

وأكدت الطرابلسي أن هذه البطولة ستكون محطة مهمة لإعداد جيل جديد من اللاعبين القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية، وصولًا إلى دورة الألعاب الأولمبية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الاتحاد في الحفاظ على ريادة مصر العالمية في الإسكواش.

أشرف صبحي ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بصحبة اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط أعمال التطوير التي يتم تنفيذها بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط، وذلك فور وصول الوزير إلى محافظة أسيوط.

تفقد أشرف صبحي والمحافظ الأعمال التي يجرى تنفيذها بالمركز الطبي المزمع تنفيذه، والملاعب والمبنى الإداري ومبنى الخدمات بمركز التنمية منفلوط .

أشرف صبحي ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

واستمع صبحي وأبو النصر لمراحل التنفيذ وأعمال انشاء الملاعب والتي شدد وزير الرياضة علي تنفيذها ونهوها وفقًا للمواصفات القياسية.

أشرف صبحي ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

وأكد الدكتور أشرف صبحي على تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروع للانتهاء منه في أسرع وقت ممكن.

أشرف صبحي ومحافظ أسيوط يتفقدان أعمال التطوير بمركز التنمية الشبابية بمنفلوط

وأشار وزير الرياضة إلى أنه في الفترة الأخيرة تم إنشاء وتطوير العديد من المنشآت الشبابية والرياضية بمختلف محافظات الجمهورية، وتم تطويرها علي أعلي مستوي بما يلبي ويحقق طموح شبابنا والأسرة المصرية.

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