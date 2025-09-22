الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تعاون بين إدارة الإشارة بالقوات المسلحة ومحافظة الإسماعيلية لدعم شبكة الطوارئ والسلامة

جانب من التوقيع
جانب من التوقيع
وقع اللواء أركان حرب هانى محمود منصور مدير الإشارة للقوات المسلحة، واللواء طيار أركان حرب أكرم محمـد جلال محافظ الإسماعيلية، بروتوكول تعاون لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمحافظة الإسماعيلية.


وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بإنشاء مراكز سيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة فى كافة الوزارات والمحافظات، لدعم خطط التنمية المستدامة للدولة وتحقيق رؤية مصر 2030،
 

خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة

ويهدف البروتوكول إلى توفير خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لتطوير شبكات الإتصالات والمعلومات بمحافظة الإسماعيلية وبناء منظومة متكاملة لإدارة الطوارئ والإغاثة والمساهمة فى تأمين البنية التحتية المعلوماتية فى مراكز العمليات والتحكم والتشغيل تماشيًا مع رؤية المحافظة  نحو التحول الرقمى الآمن وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين.

