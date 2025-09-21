الأحد 21 سبتمبر 2025
القوات المسلحة تنظم زيارتين لأعضاء التدريس وطلبة جامعتى المنصورة وبنى سويف إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ومجمع مصانع الشركة الوطنية لأسمنت بنى سويف

أعضاء التدريس وطلبة
أعضاء التدريس وطلبة جامعتى المنصورة وبنى سويف، فيتو

استمرارًا لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتوعية أبناء الوطن بمقومات الدولة المصرية بكافة المجالات، وإيمانًا من القيادة العامة للقوات المسلحة بأهمية إطلاع الشباب المصري على قدرات وإمكانيات القوات المسلحة، نظمت قوات الدفاع الشعبى والعسكرى زيارتين لعدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة جامعتى المنصورة وبنى سويف إلى الأكاديمية العسكرية المصرية ومجمع مصانع الشركة الوطنية لأسمنت بنى سويف.

مواكبة أحدث العلوم لمختلف المجالات العسكرية

 تضمنت الزيارة جولة تفقدية لطلبة جامعة المنصورة داخل الأكاديمية العسكرية المصرية، استمع خلالها الوفد إلى شرح تفصيلى عن الأكاديمية، وما تتضمنه من منشآت تعليمية لمختلف التخصصات العسكرية، كذلك منظومة العمل التى تعتمد على مواكبة أحدث العلوم لمختلف المجالات العسكرية، فضلًا عن الاستفادة من التطور التكنولوجى الهائل، وذلك للمساهمة فى تخريج ضباط لديهم قدرة على التميز بمختلف مجالات عملهم مستقبلًا لدعم الوطن واستمرار مسيرة عطاء أبناء القوات المسلحة، كذلك دور الأكاديمية فى التعاون مع مختلف وزارات ومؤسسات المجتمع المدنى فى تنظيم الدورات التى تحقق الإستفادة لأبناء الوطن طبقًا لمجالات عملهم بكافة القطاعات. 

 

توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة

 وفى سياق متصل، نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى زيارة لأعضاء هيئة تدريس وطلبة جامعة بنى سويف لمجمع مصانع الشركة الوطنية لأسمنت بنى سويف، حيث شاهد الوفد حجم القدرة الإنتاجية الهائلة للمجمع بهدف تأمين احتياجات مصر الإستراتيجية من الأسمنت وتلبية مطالب النهضة العمرانية التى تشهدها مصر فى السنوات الأخيرة من مشروعات الإسكان والتعمير، فضلًا عن مساهمته فى توفير الآلاف من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لأبناء الصعيد بالمجمع الذى يعد واحدا من أكبر المجمعات المنتجة للأسمنت فى الشرق الأوسط.

 

وفى ختام الزيارتين، أعرب الوفد عن أهمية تلك الزيارات ودورها فى تشكيل وعيهم وفق للمنظور الوطنى الذى يمكنهم من نقل صورة واقعية لما شاهدوه، وما تبذله الدولة من جهود لتوفير الحياة الكريمة للمواطنين بكافة القطاعات.

