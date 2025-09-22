الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تنمية المشروعات: نتعاون مع 70 علامة تجارية من الشركات مانحة حق الامتياز التجاري

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

كشف باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع 70 علامة تجارية من الشركات مانحة حق الامتياز التجاري.

 

 وقال إنه من المتوقع مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة لإتاحة فرص أكبر للشباب للاستفادة من هذه العلامات التجارية الكبرى وبدء مشروعاتهم الجديدة من خلالهم وبدعم من الجهاز.

 

افتتح باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات  المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر  معرض إفريقيا للامتياز التجاري Africa Franchise Expo، الذي يشارك فيه جهاز تنمية المشروعات  وتنظمه شركة FNB Pillars الإماراتية (22 و23 سبتمبر الجاري)، وذلك بحضور  الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز  ولفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة أكثر من ٨٠ علامة فرنشايز مصرية وعربية وإفريقية.

 

وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات والمتوسطة والصغيرة الناجحة للتوسع في مشروعاتهم والتحول لعلامات تجارية كبرى تساعدهم على الانتشار في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العربية والعالمية من خلال نظام الفرنشايز  الذي يؤهلهم للتوسع في العديد من الدول العربية والأفريقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

لمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمشروعات المتوسطة والصغيرة حق الامتياز التجاري

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وغياب الخطيب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads