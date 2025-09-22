تنمية المشروعات: نتعاون مع 70 علامة تجارية من الشركات مانحة حق الامتياز التجاري

كشف باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر أن جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع 70 علامة تجارية من الشركات مانحة حق الامتياز التجاري.

وقال إنه من المتوقع مضاعفة هذا العدد خلال الفترة القادمة لإتاحة فرص أكبر للشباب للاستفادة من هذه العلامات التجارية الكبرى وبدء مشروعاتهم الجديدة من خلالهم وبدعم من الجهاز.

افتتح باسل رحمي رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر معرض إفريقيا للامتياز التجاري Africa Franchise Expo، الذي يشارك فيه جهاز تنمية المشروعات وتنظمه شركة FNB Pillars الإماراتية (22 و23 سبتمبر الجاري)، وذلك بحضور الدكتور رأفت عباس المشرف العام على قطاعات التنمية بالجهاز ولفيف من قيادات جهاز تنمية المشروعات، وبمشاركة أكثر من ٨٠ علامة فرنشايز مصرية وعربية وإفريقية.

وأضاف رحمي أن الجهاز يعمل على تشجيع أصحاب المشروعات والمتوسطة والصغيرة الناجحة للتوسع في مشروعاتهم والتحول لعلامات تجارية كبرى تساعدهم على الانتشار في الأسواق المحلية والوصول للأسواق العربية والعالمية من خلال نظام الفرنشايز الذي يؤهلهم للتوسع في العديد من الدول العربية والأفريقية.

