رئيس سنغافورة يشيد بالأزهر كمصدر علمي لتعزيز التفاهم والسلام بين الأديان

أعرب الرئيس السنغافوري عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ في نشر السلام والوئام العالمي، مصرِّحًا: “إنه لمن دواعي الفخر والسرور والامتنان أن ألتقي فضيلتكم، وأن أتواجد في الأزهر الشريف، هذه المؤسسة الإسلامية العلمية العريقة، فهو منارة عالمية للعلم والفهم الصحيح، وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات، وتحقيق السلام الذي ننشده جميعًا، وقد جئتكم اليوم بوفد متعدد الأعراق والأديان لما نحمله لكم من تقدير كبير واحترام لا يمكن التعبير عنه بالكلمات”.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس سنغافورة في مشيخة الأزهر

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، وجين يوميكو إتوجي، قرينة سيادته، لتعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

رئيس سنغافورة لشيخ الأزهر: نشكركم على دعمكم الدائم لأبناء سنغافورة ونسعى لتعزيز علاقاتنا بمؤسستكم العريقة

وأكد الرئيس السنغافوري اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع الأزهر الشريف، التي بدأت قبل استقلال البلاد عام 1965، واستمرَّت بعد الاستقلال، وكان الأزهر ولا يزال مؤسسة ملهمة لنا في نشر العلوم الإسلامية، وتعزيز مبادئ التعايش والسلم المجتمعي والحوار بين الأديان في سنغافورة، من خلال خريجيه الذين حملوا رايته في بلادنا.

وعبَّر الرئيس السنغافوري عن شكره العميق لدعم الأزهر لسنغافورة في إنشاء كلية للدراسات الإسلامية، ولما يقدِّمه الأزهر من منح دراسية لأبناء سنغافورة للدراسة بجامعة الأزهر، وتدريب أئمتها في مؤسستكم العريقة، وهي حلم لآلاف الطلاب والطالبات، لما يتمتع به الأزهر من سمعة عالمية طيبة تعكس عراقة هذه المؤسسة وعالمية رسالتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.