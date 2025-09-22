الإثنين 22 سبتمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس سنغافورة يشيد بالأزهر كمصدر علمي لتعزيز التفاهم والسلام بين الأديان

شيخ الأزهر ورئيس
شيخ الأزهر ورئيس سنغافورة
ads

أعرب الرئيس السنغافوري عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر وتقديره لما يقوم به فضيلته من جهودٍ في نشر السلام والوئام العالمي، مصرِّحًا: “إنه لمن دواعي الفخر والسرور والامتنان أن ألتقي فضيلتكم، وأن أتواجد في الأزهر الشريف، هذه المؤسسة الإسلامية العلمية العريقة، فهو منارة عالمية للعلم والفهم الصحيح، وتعزيز التفاهم بين الأديان والثقافات، وتحقيق السلام الذي ننشده جميعًا، وقد جئتكم اليوم بوفد متعدد الأعراق والأديان لما نحمله لكم من تقدير كبير واحترام لا يمكن التعبير عنه بالكلمات”.

شيخ الأزهر يستقبل رئيس سنغافورة في مشيخة الأزهر 

 

جاء ذلك خلال استقبال فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين بمشيخة الأزهر، ثارمان شانموجاراتنام رئيس جمهورية سنغافورة، وجين يوميكو إتوجي، قرينة سيادته، لتعزيز التعاون العلمي والدعوي المشترك.

 

رئيس سنغافورة لشيخ الأزهر: نشكركم على دعمكم الدائم لأبناء سنغافورة ونسعى لتعزيز علاقاتنا بمؤسستكم العريقة

 

وأكد الرئيس السنغافوري اعتزاز بلاده بعلاقاتها التاريخية مع الأزهر الشريف، التي بدأت قبل استقلال البلاد عام 1965، واستمرَّت بعد الاستقلال، وكان الأزهر ولا يزال مؤسسة ملهمة لنا في نشر العلوم الإسلامية، وتعزيز مبادئ التعايش والسلم المجتمعي والحوار بين الأديان في سنغافورة، من خلال خريجيه الذين حملوا رايته في بلادنا.

وعبَّر الرئيس السنغافوري عن شكره العميق لدعم الأزهر لسنغافورة في إنشاء كلية للدراسات الإسلامية، ولما يقدِّمه الأزهر من منح دراسية لأبناء سنغافورة للدراسة بجامعة الأزهر، وتدريب أئمتها في مؤسستكم العريقة، وهي حلم لآلاف الطلاب والطالبات، لما يتمتع به الأزهر من سمعة عالمية طيبة تعكس عراقة هذه المؤسسة وعالمية رسالتها.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الازهر الأزهر الشريف الإمام الأكبر الرئيس السنغافوري المؤسسة الإسلامية ثارمان شانموجاراتنام جمهورية سنغافورة رئيس جمهورية سنغافورة رئيس سنغافورة شيخ الأزهر فضيلة الامام الاكبر مشيخة الأزهر

مواد متعلقة

شيخ الأزهر يدعو لاتحاد المؤسسات الدينية للضغط من أجل وقف العدوان على غزة

رئيس سنغافورة يزور مقر اقتصادية قناة السويس بالسخنة (صور)

المتحف المصري الكبير ومنطقة أهرامات الجيزة يستقبلان رئيس جمهورية سنغافورة وحرمه

شيخ الأزهر: العدوان على قطر يعكس السلوك الإجرامي للكيان المحتل

الأكثر قراءة

موضوع في غاية الأهمية، توفيق عكاشة يكشف سر دعوة ترامب قادة الدول العربية للاجتماع بأمريكا

تفاصيل القبض على المطربة بوسي في مطار القاهرة أثناء محاولتها السفر إلى دبي

القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة الدولي وترحيلها إلى نيابة النزهة

علاء عبد الفتاح أبرزهم، السيسي يعفو عن مجموعة من المحكوم عليهم

القبض على عصابة سرقة صناديق إشارات السكة الحديد بقنا

زغلول صيام يكتب: اتحاد الكرة لن يكون الفصل الأخير في قضية زيزو! ونكشف سيناريو قضية نجم الأهلي!

الرئيس الأمريكي في ورطة بسبب 50 ألف دولار

بدء اجتماع مجلس إدارة الأهلي وغياب الخطيب

خدمات

المزيد

تباين أسعار الكتاكيت واستقرار البط اليوم الإثنين في بورصة الدواجن

بعد الارتفاعات الجنونية، آخر تطورات أسعار الذهب بالصاغة اليوم الإثنين

أسعار الذهب اليوم الإثنين في المملكة العربية السعودية

ارتفاع الأبيض، أسعار كرتونة البيض في بورصة الدواجن اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

بعد اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. رسائل مجلس النواب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مفتي الجمهورية: الحاجة للاجتهاد ترجع إلى تغير الزمان والمكان والعرف وتطور المعاملات

أمينة الفتوى توضح فضل صلاة الضحى (فيديو)

من قصص القرآن الكريم، موسى وهارون يخوضان جدالا عنيفا مع فرعون

المزيد
الجريدة الرسمية
ads