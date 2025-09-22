دفعة اليوبيل الذهبي، إعلام القاهرة تحتفل بتخريج الدفعة الخمسين (صور)

شهدت قاعة الاحتفالات الكبرى بـ جامعة القاهرة، تحت رعاية د. محمد سامي عبد الصادق رئيس الجامعة حفل خريجي دفعة 2025 بكلية الإعلام، والتي أطلق عليها "دفعة الدكتور أشرف صالح والدكتور عدلى رضا".

حفل تخرج الدفعة الخمسين بإعلام القاهرة

حضر الاحتفال الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتورة ثريا البدوي عميد الكلية، ووكلاء الكلية، ورؤساء الأقسام العلمية بالكلية، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، والخريجين وأسرهم.

وعبر الدكتور محمود السعيد نائب رئيس جامعة القاهرة لشئون الدراسات العليا والبحوث، عن سعادته لمشاركة خريجي كلية الإعلام حفلهم الذي يمثل حصاد سنوات من الجهد المتواصل والعمل الدؤوب، مؤكدًا أن حفل التخرج لا يُعد فقط مناسبة للاحتفاء بالخريجين، بل هو شهادة على الدور الحيوي الذي تقوم به كلية الإعلام في إعداد الكفاءات الإعلامية والمهنية القادرة على حمل رسالة الكلمة والصورة، والتأثير في الرأي العام، وبناء وعي المجتمع.

ولفتً إلي أن الخريجين قد تلقوا العلم والمعرفة داخل الكلية، واكتسبوا مهارات أكاديمية ومهنية متقدمة، سواء من خلال البرامج الدراسية، أو التدريب العملي في مجالات الصحافة والإذاعة والتليفزيون والعلاقات العامة والإعلان، أو من خلال الأنشطة الإعلامية المتنوعة.

وأكد السعيد، أن كلية الإعلام بالجامعة ساهمت في تعزيز مكانة جامعة القاهرة بفضل جودة برامجها الأكاديمية، وإنتاجها البحثي المتميز، ورسالتها السامية في إعداد إعلاميين على مستوى عالٍ من الكفاءة، موجهًا الشكر لأساتذة الكلية لما قدموه من علوم ومعارف للطلاب خلال فترة دراستهم داخل أروقة الكلية، كما هنأ الخريجين بإنجازهم العظيم، متمنيًا لهم مستقبلًا مشرقًا ومسيرة مهنية ناجحة، وأن يكونوا خير سفراء لكلية الإعلام وجامعة القاهرة في كل مكان.

ومن جانبها، قالت الدكتورة ثريا البدوي، عميد كلية الإعلام، إن حفل خريجي دفعة 2025 دفعة اليوبيل الذهبى للكلية، يُمثل انطلاقة جديدة للخريجين للبدء في حياتهم المهنية بعد أن أمضوا سنوات من الدراسة والتدريب، مشيرًة إلى أن الكلية ساهمت في تخريج نخبة من الإعلاميين الذين شكلوا وعي المجتمع والرأي العام، لافتًة إلي أن الجيل الجديد من خريجي الكلية سوف يحملون الراية مُسلحين بالعلم والمعرفة ولغة العصر، موجهًة الخريجين بأن يكونوا سفراء للكلية وخبراء في مجالات الإعلام المختلفة، وأن تخرجهم من الكلية ليس وداعا بل هو بداية عهد جديد لهم معها.

واعربت الدكتورة وسام نصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث فى كلمتها عن سعادتها بتخرج دفعة جديدة من طلاب الدراسات العليا، الذين كانوا نموذجا للتفاعل المعرفى والبحثى والمهنى فى آن واحد ،مؤكدة أن حفل التخرج يمثل انطلاقة للتفاعل بالخبرات البحثية والمهنية مع قضايا المجتمع بكل متغيراته.

ومن جانبها اكدت الدكتورة هناء فاروق صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ان الخريجين يمثلون رافدا جديدا لأداء رسالةكلية الإعلام،فى تقديم خريجين مسلحين بالمعرفة والمهارات التى تمكنهم من أداء دورهم في بناء الوعى المجتمعى، والتعبير عبر الوسائل والوسائط الإعلامية عن هموم المجتمع وطموحاته نحو عصر جديد يحقق لمصر ماتستحقه من نهضة وتنمية.

واختتمت وقائع الاحتفال بتكريم الخريجين بالدراسات العليا، وخريجى القسم العربى أقسام الصحافة بمشاركة د.هناء فاروق وكيل الكلية والأستاذ بقسم الصحافة، والإذاعة والتليفزيون بحضور ومشاركة د.شيماء ذو الفقار رئيس قسم الإذاعةوالتليفزيون، والعلاقات العامة والإعلان بحضور ومشاركة د.أحمد خطاب رئيس قسم العلاقات العامة، واختتم الاحتفال بتكريم خريجى شعبتي اللغة الإنجليزية، والإعلام الرقمي.

