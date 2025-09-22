السياحة تبحث خطوات زيادة الحركة الوافدة لمصر من الأردن

شارك المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لـ الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في ورشة العمل المصرية– الأردنية للتعاون السياحي التي نظمتها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة الأردنية، بالقاهرة بحضور نخبة من ممثلي القطاع السياحي في البلدين.

ورشة العمل المصرية– الأردنية للتعاون السياحي

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على فتح آفاق أرحب للتعاون السياحي مع المملكة الأردنية الهاشمية وجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة منها إلى مصر، حيث يأتي تنظيم ورشة العمل في إطار تنفيذ التوصيات التي أسفرت عنها اجتماعات الدورة 33 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة التي انعقدت مؤخرًا بالعاصمة الأردنية عمّان.

وخلال كلمته، التي ألقاها، أكد المهندس أحمد يوسف على أن وزارة السياحة والآثار تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع الدول العربية الشقيقة ولاسيما المملكة الأردنية الهاشمية، مشيرًا إلى أن السوق العربي يعد من أهم الأسواق السياحية الوافدة إلى المقصد السياحي المصري، لما يتميز به من روابط أخوية وثقافية وتاريخية تجمع بين الشعب المصري والأشقاء العرب.

كما أشار إلى أن انعقاد هذه الورشة المشتركة يؤكد على حرص الجانبين المصري والأردني على تعزيز التعاون السياحي المشترك بين البلدين وتعظيم الاستفادة من العلاقات المتميزة بينهما وتحويلها إلى فرص سياحية ملموسة تعود بالنفع على صناعة السياحة، وتفتح آفاقًا جديدة أمام السائح الأردني لاكتشاف المقومات المتنوعة التي تجعل من مصر مقصدًا فريدًا على خريطة السياحة العالمية، مؤكدًا على أن مصر تسعى دائمًا إلى تطوير برامج وآليات جديدة للترويج السياحي للمقصد المصري بما يسهم في زيادة التدفقات السياحية الوافدة إليه من الأسواق السياحية المختلفة ولاسيما من الأسواق العربية ومنها السوق الأردني.

زيادة عدد رحلات الطيران المنتظم والعارض بين مصر والأردن

وأوضح أيضًا أن الفترة المقبلة ستشهد خطوات عملية لتعزيز هذا التعاون والتي من أبرزها زيادة عدد رحلات الطيران المنتظم والعارض بين مصر والأردن، وإطلاق حملات ترويجية مشتركة تُبرز تنوع المنتجات السياحية في البلدين، وتنظيم برامج سياحية مشتركة تستهدف أسواق سياحية جديدة إلى جانب السوق العربي.

وعلى هامش ورشة العمل، عقد المهندس أحمد يوسف لقاءً مع الدكتور عبد الرزاق العربيات المدير العام لهيئة تنشيط السياحة الأردنية والمهندس يزن محادين مفوض إدارة محمية البترا والسياحة في سلطة إقليم البترا التنموي السياحي؛ تناول بحث سبل تعزيز آليات التعاون في مجال السياحة بين البلدين بما يساهم في زيادة حركة السياحة البينية بينهما من خلال الترويج للمقاصد السياحية بالبلدين وتنظيم برامج سياحية مشتركة، ورحلات تعريفية لمنظمي الرحلات وممثلي شركات السياحة والمؤثرين للبلدين للتعرف على المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها كلا البلدين، بالإضافة إلى الترويج المشترك لمنتج السياحة الروحانية في البلدين.



