مقتل شاب بطلق ناري في قلين بكفر الشيخ، والأمن يكثف جهوده لضبط الجاني

شهدت مدينة قلين بمحافظة كفر الشيخ جريمة مروعة، حيث لقي شاب مصرعه إثر إصابته بطلق ناري في منطقة الصدر، مما أثار حالة من الحزن والجدل بين الأهالي، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الحادث وضبط المتهم الهارب.

تلقى اللواء إيهاب عطية، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من مأمور مركز شرطة قلين، بوجود شاب مصاب بطلق ناري داخل مستشفى قلين المركزي.

وبالانتقال والفحص، تبين أن المجني عليه يُدعى أحمد الشوادفي حامد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة متأثرًا بإصابته خلال محاولة إسعافه.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم في الواقعة يُدعى "م. ج. ا."، وقد فرّ هاربًا فور ارتكاب الجريمة.

وعلى الفور، انتقلت قوة من مباحث مركز شرطة قلين لمعاينة مسرح الجريمة، فيما جرى نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام لعرضه على الطب الشرعي وتحديد أسباب الوفاة.

من جانبه، شكّل اللواء محمد فوزي، مدير إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، فرق بحث متخصصة لتكثيف التحريات وجمع المعلومات، مع تمشيط محيط المنطقة لضبط المتهم الهارب وكشف دوافع ارتكاب الجريمة.

وتتابع النيابة العامة تحقيقاتها في الواقعة، وسط حالة من الترقب بين أهالي قلين وكفر الشيخ الذين يطالبون بسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة.

