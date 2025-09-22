مصلحة الضرائب: الاعتداد بالفاتورة الإلكترونية فقط لإثبات المصروفات

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على حقوق الممولين الضريبية.

لن يتم الاعتداد بأي تكاليف أو مصروفات في الإقرارات الضريبية

وأوضحت المصلحة، في بيان لها، أنه لن يتم الاعتداد بأي تكاليف أو مصروفات في الإقرارات الضريبية ما لم تكن مثبتة بفواتير إلكترونية معتمدة.

كما شددت على أن خصم ورد ضريبة القيمة المضافة لن يتم إلا من خلال الفواتير الإلكترونية فقط.

وأشارت إلى أن التزام الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية يسهم في تنظيم الدورة المستندية، وتأكيد المصداقية والشفافية بين الممول والإدارة الضريبية، مما يحفظ حقوق الممولين الضريبية بشكل كامل.

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام للمنظومة والالتزام التام بإصدار الفواتير الإلكترونية، مؤكدة أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا للاعتراف بالمصروفات واحتساب الضرائب بشكل قانوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.