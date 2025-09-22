الإثنين 22 سبتمبر 2025
مصلحة الضرائب: الاعتداد بالفاتورة الإلكترونية فقط لإثبات المصروفات

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

أكدت مصلحة الضرائب المصرية أن الالتزام بمنظومة الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل الضمانة الأساسية للحفاظ على حقوق الممولين الضريبية.

لن يتم الاعتداد بأي تكاليف أو مصروفات في الإقرارات الضريبية 

وأوضحت المصلحة، في بيان لها، أنه لن يتم الاعتداد بأي تكاليف أو مصروفات في الإقرارات الضريبية ما لم تكن مثبتة بفواتير إلكترونية معتمدة. 

كما شددت على أن خصم ورد ضريبة القيمة المضافة لن يتم إلا من خلال الفواتير الإلكترونية فقط.

وأشارت إلى أن التزام الممولين بإصدار الفواتير الإلكترونية يسهم في تنظيم الدورة المستندية، وتأكيد المصداقية والشفافية بين الممول والإدارة الضريبية، مما يحفظ حقوق الممولين الضريبية بشكل كامل.

مصلحة الضرائب: الأم المصرية رمز العطاء ونجاح المؤسسات يقاس بإنسانيتها قبل أرقامها

رئيس مصلحة الضرائب: لا نية لإقرار قوانين جديدة للتجاوز عن مقابل التأخير

ودعت المصلحة جميع الممولين إلى سرعة الانضمام للمنظومة والالتزام التام بإصدار الفواتير الإلكترونية، مؤكدة أن ذلك يعد شرطًا أساسيًا للاعتراف بالمصروفات واحتساب الضرائب بشكل قانوني.

