ساقية الصاوي تنظم حفلات وندوات ثقافية في أكتوبر المقبل

تستعد ساقية الصاوي، لاستقبال جمهورها في شهر أكتوبر المقبل، وذلك بمجموعة من الحفلات والندوات الثقافية، التي استقرت عليها اللجنة الفنية بالساقية.

في هذا السياق، استقرت الساقية، على تنظيم 5 حفلات لنجوم الفن الشعبي، بخلاف 3 حفلات للفن المستقل، وتأتي أبرزهم مسار إجباري، وفرقتين لم تعلن الساقية عنهم حتى الآن.

وأكدت اللجنة الفنية، أن هناك مفاجآت كبيرة من المقرر أن يتم الكشف عنها، مع بداية شهر أكتوبر، من خلال الموقع الرسمي للساقية، بالإضافة لنشر جدول الحفلات من انتهاء شهر سبتمبر الجاري.

على الجانب الآخر، نفت الساقية الأخبار التي تم تداولها بشأن رفع قيمة تذاكر الحفلات.

