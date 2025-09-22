وزير الإنتاج الحربي يتابع مراحل تصنيع الطلمبات الغاطسة بشركة قها للصناعات الكيماوية

تفقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي ، شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي)، حيث زار مصنع إنتاج الطلمبات الغاطسة ومنطقة الإختبار الخاصة بها والتى تُنتج لأول مرة فى مصر.

حيث يتم إنتاج الطلمبات بالتعاون بين عدد من الشركات التابعة للوزارة، حيث تقوم شركة حلوان للمسبوكات (مصنع 9 الحربي) بإنتاج أجزاء المسبوكات ويقوم مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200 الحربي) بتشغيل الطلمبة بينما تقوم شركة قها للصناعات الكيماوية (مصنع 270 الحربي) بتجميع واختبار الطلمبات وتسلميها إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في ضوء البروتوكول الموقع بين الجانبين لتوريد الطلمبات الغاطسة.

وتم اعتماد تصنيع الطلمبة الغاطسة بقدرات مختلفة من قبل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وتم تركيب عدد (3) طلمبات فى مشروعات جديدة وجارى توريد باقى الكميات، ويتم إستخدام هذا النوع من الطلمبات فى محطات الرفع ومحطات المعالجة لمياه الصرف الصحي وخزانات ومحطات مياه الشرب.

عقب ذلك تفقد وزير الدولة للإنتاج الحربي مراحل التصنيع بخطوط الإنتاج بالشركة بدايةً من إيصال المواد الخام للخط ووصولًا إلى المنتج النهائي، حيث تضم خطوط الإنتاج بالشركة ماكينات ومعدات حديثة وعمالة مدربة على أعلى مستوى لتصنيع عدد من المنتجات العسكرية التي تلبي مطالب القوات المسلحة مثل (البوادئ، مقذوفات الدخان، مولدات الدخان الملونة، محدثات الصوت، الكبسولات الطرقية) كما يتم الاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية بها لتصنيع العديد من المنتجات المدنية مثل (بطاريات السيارات، ورنيش الأحذية، المواد اللاصقة آرت فكس)، كما تساهم الشركة (مصنع ٢٧٠ الحربي) فى تنفيذ العديد من مشروعات إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه وتبطين الترع، إلى جانب مشاركة الشركة فى تنفيذ مشروعات في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وخلال الجولة استمع الوزير " محمد صلاح " إلى ما استعرضه المهندس معز الدين أحمد إسماعيل رئيس مجلس إدارة شركة قها للصناعات الكيماوية من معلومات وبيانات حول معدلات الإنتاج والأداء خلال الفترة السابقة وموقف المخزون ومستلزمات الإنتاج وآخر مستجدات المشروعات التي تشارك الشركة في تنفيذها والإجراءات المتخذة لتنفيذ خطط التطوير بها، موجهًا بضرورة الحرص على التكامل في مجالات التصنيع المختلفة (سواء العسكرية أو المدنية) مع مختلف الجهات المحلية والعالمية والقطاع الخاص والسعي إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية المتاحة بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدٍ مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مع العمل على نقل أحدث تكنولوجيات التصنيع داخل خطوط إنتاج الشركة.

كما استمع وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى آراء ومطالب بعض العاملين، وحثهم على بذل المزيد من الجهد، ووجّه بالعمل على تذليل كافة المصاعب التي تواجه العمالة في العملية الإنتاجية، مشددًا على ضرورة الالتزام بمواعيد نهو وتسليم المشروعات ووضع وتنفيذ خطط فعالة للتخلص من الرواكد بالمخازن والمخلفات بصفة دورية والحفاظ على الأصول والموارد المتاحة بالشركة وتحقيق الاستفادة المُثلى منها من خلال الدخول في شراكات استثمارية جديدة وذلك لتعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

جدير بالذكر أن شركة قها للصناعات الكيماوية ( مصنع 270 الحربى ) تمتلك إمكانيات تكنولوجية متميزة لعل أبرزها ماكينات الخراطة ذات التحكم الرقمى CNC والتى تساهم فى إنتاج الأجزاء الخاصة بالمنتجات المختلفة وكذا ماكينة القطع بالمياه والتي تم تصنيعها محليًا وتوفيرها من خلال إحدى الشركات الشقيقة وهي شركة حلوان للآلات والمعدات (مصنع 999 الحربي)، كما تمتلك الشركة معامل لإجراء كافة الإختبارات الكيميائية اللازمة للعمليات الصناعية المختلفة عن طريق فريق من الكيميائيين على أعلى مستوى من الكفاءة والخبرة، وذلك بإستخدام أحدث أجهزة التحليل الكيميائية مثل (أجهزة تحليل الطيف الضوئي، الامتصاص الذري، المعايرة الأتوماتيكية، أجهزة تحليل مياه الشرب والصرف الصحى)، بالإضافة إلى معمل المعايرة الذى يقوم بمعايرة الأبعاد الهندسية ومعايرة الأجهزة الكهربية والحرارية أيضًا.

رافق الوزير خلال الجولة التفقدية الدكتور مهندس صلاح سليمان جمبلاط نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والمهندس محمد شيرين محمد المشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير.

