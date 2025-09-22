الإثنين 22 سبتمبر 2025
أخبار مصر

تعاون مشترك بين جامعتي القاهرة والجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية

أعلنت جامعة القاهرة عن تعزيز آفاق التعاون المشترك مع جامعة الجلالة في المجالات الأكاديمية والبحثية، وذلك من خلال بروتوكول تعاون في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات بين الجامعات.

ويأتي هذا التعاون في سياق تحالفات الجامعات الذي تقوده جامعة القاهرة بوصفها بيت الخبرة الوطني والجامع للكوادر العلمية المتميزة، حيث يسهم التعاون في دعم التخصصات البينية الحديثة، ويساعد على تنامي المشروعات البحثية المشتركة، والتعاون في البرامج التدريبية وخدمة المجتمع وتنظيم المؤتمرات وورش العمل، والعمل على تعزيز دور البحث العلمي في خدمة أولويات التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030. 

أهمية بناء شراكات فاعلة بين الجامعات المصرية 

وأكد الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، أن التعاون مع جامعة الجلالة يجسد التزام جامعة القاهرة بدورها الوطني في تقديم الدعم وبناء شراكات فاعلة مع الجامعات المصرية، بما يفتح آفاقًا رحبة للمشاركة في التحالفات التنموية، والمشروعات البحثية، والتعاون في التنظيم المؤتمرات وورش العمل، والاستفادة المشتركة من المنشآت التعليمية والبحثية الحديثة، مثمنًا حرص جامعة الجلالة على الاشتراك كراع أكاديمي ضمن رعايات المؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي الذي تنظمه جامعة القاهرة وتنطلق فعالياته في ١٨ و١٩ من أكتوبر القادم.  

ومن جانبه، عبر الدكتور محمد الشناوي رئيس جامعة الجلالة، عن سعادته، والوفد المرافق، لتواجدهم داخل جامعة القاهرة العريقة التي تتمتع بسمعة اكاديمية متميزة على الصعيدين الإقليمي والدولي، وساهمت في تخريج نخبة من العلماء والباحثين المرموقين في شتي المجالات، كما توجه بالتهنئة إلى رئيس جامعة القاهرة بمناسبة بدء الدراسة بجامعة القاهرة الأهلية، متمنيًا لها دوام التقدم والنجاح، ومؤكدًا تطلع جامعة الجلالة لتوسيع نطاق التعاون مع كيانات جامعة القاهرة في التحالفات التنموية والمجالات الأكاديمية والبحثية. 

وقد تم اللقاء وتوقيع بروتوكول التعاون في حضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد الباري القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود.محسن صالح عميد كلية الاثار، والدكتور أيمن يحيي عميد كلية الزراعة، والدكتور عصام أمين عميد كلية الدراسات العليا للبحوث الاحصائية، والدكتورة جيرالدين محمد أحمد عميد كلية طب الأسنان، ومن جامعة الجلالة: الدكتور إيهاب حسانين نائب رئيس الجامعة، والدكتورة سلمى دوارة مستشار رئيس الجامعة للقطاع الطبي، والدكتورة دينا عرابي عميد كلية الإعلام، ود.سمير الجزار عميد كلية العلاج الطبيعي، ود.جيهان الغنيمي عميد كلية التمريض، ود.نجوي سمك عميد كلية العلوم الإدارية.

 

