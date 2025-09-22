تراجع أسعار الأرز تصدم المزارعين.. خسائر متوقعة بسبب ارتفاع التكلفة.. نقيب الفلاحين: التسعيرة الاسترشادية هي الحل.. والبحوث الزراعية: الإنتاجية مبشرة

تشهد أسعار الأرز تراجعا ملحوظا بالتزامن مع موسم الحصاد الجاري، على عكس توقعات المزارعين الذين كانوا يأملون في تحقيق أرباح جيدة، بعد أن ظلت أسعار الأرز مستمرة في الارتفاع خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، قبل أن تتراجع بنسب كبيرة خلال الموسم الحالي.



ذروة حصاد محصول الأرز

ومن جانبه أكد عبد الفتاح المحلاوي نقيب الفلاحين، أن المرحلة الحالية هي ذروة حصاد محصول الأرز، وهي أكثر الفترات التي تشهد تلاعبا من التجار بالأسعار لشراء الأرز وتخزينه بأرخص الأسعار، وتحقيق ربحية تصل إلى 100% من المحصول.

وأكد أن التجار يتمادون في خططهم للتلاعب بالأسعار في ظل عدم وجود أسعار استرشادية لكافة المحاصيل الاستراتيجية، مطالبا بوضع تسعيرة استرشادية للأرز من خلال دراسات دقيقة تجريها وزارات الزراعة والتموين بمشاركة من المزارعين للوصول إلى سعر عادل يحقق أفضل ربحية للفلاح في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بشكل مستمر، حيث يبلغ إيجار فدان الأرض قرابة 50 ألف جنيه، كما وصلت أسعار شيكارة السماد في السوق الحرة 1200 جنيه في ظل أزمة الأسمدة المدعمة الحالية.

وشدد على ضرورة أن تقوم الدولة بضبط السياسة الزراعية بشكل يحقق مصلحة الدولة ككل ويساهم في تحقيق ربح للفلاح وخفض أسعار السلع أمام المستهلك، من خلال تحديد الاحتياجات الفعلية من المحاصيل لضمان عدم تعرض السوق لعمليات أغراق بسبب الإنتاجية المرتفعة.

أسباب تراجع أسعار الأرز

وقال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين الزراعيين، إن تراجع الأسعار بسبب زيادة المساحات وعدم التزام المزارعين بالمساحات المعلنة من وزارات الزراعة والري، لافتا إلى أن العام المقبل يجب أن تزيد الرقابة من الجهات المعنية على المساحات المنزرعة من الأرز حتى يتم التحكم في الإنتاج وضبط السوق ليكون الأرز سلعة مربحة للمزارعين، مشيرًا إلى أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة قرابة 12 ألف جنيه للطن وعريض الحبه قرابة 15 ألف جنيه للطن وهي أسعار أقل بـ70% من أسعار الأرز العام الماضي.

زراعة الأرز، فيتو

وأكد أن أسعار الأرز الحالية تسبب خسائر للمزارعين لكن يجب تشديد الرقابة على أسعار الأرز في السوق الحرة حتى لا يباع بأسعار أضعاف أسعاره من الحقل، لأن يجب أن يستفيد المستهلك من هذا الانخفاض.

الإنتاجية هذا العام من الأرز

ولفت إلى أن الإنتاجية هذا العام من الأرز ربما تصل إلى 4 ملايين طن في حين أن الاحتياجات المحلية 3 ملايين طن فقط، وفي ظل غلق الدولة لباب تصدير الأرز فستظل الأسعار منخفضة وربما تشهد تراجعا أكبر.

ومن جانبه كشف الدكتور بسيوني زايد رئيس قسم الأرز بمعهد المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية، أن الإنتاجية العامة لمحصول الأرز هذا العام مبشرة جدا وفقا للمشاهدات الحقلية، لافتا إلى أن الأرز أثبت أنه أكثر المحاصيل ذكاء في التكيف مع التغيرات المناخية الأخيرة، خاصة مع اتباع المزارعين للإرشادات وتطبيق المعاملات التي هيأت المحصول على مدار السنوات الماضية للتفادي تذبذب التغيرات المناخية.

المساحة التى سيتم زراعتها بـ محصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية لعام 2025

وكانت وزارة الموارد المائية والرى، حددت في فبراير الماضي، المساحة التى سيتم زراعتها بـ محصول الأرز خلال موسم الزراعات الصيفية لعام 2025 بـ 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، بالإضافة إلى 200 ألف فدان من سلالات الأرز الموفرة للمياه مثل الأرز الجاف وغيرها، و150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.